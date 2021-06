De Microsoft à Expedia en passant par Zillow : dans les coulisses avec Rich Barton sur “How I Built This” de NPR

Le PDG du groupe Zillow, Rich Barton, s’entretient avec Guy Raz pour “How I Built This” de NPR. (« L’équipe de Guy a envoyé du matériel spécialisé pour que je sonne mieux que moi IRL », dit Barton.) Photo avec l’aimable autorisation de Zillow Group.

Comme de nombreux entrepreneurs, Rich Barton est un fan de NPR “Comment j’ai construit ça.” Il dit que c’est depuis longtemps son rêve secret d’être interviewé par l’animateur Guy Raz dans l’émission.

Mais quand il enfin eu l’occasion, le cofondateur d’Expedia et de Zillow a commencé par critiquer le nom du programme, en particulier son pronom.

“Il n’y a pas de” moi qui a construit quoi que ce soit “, a expliqué Barton dans un e-mail, racontant ce qu’il avait dit à Raz. “N’importe quoi. « Nous construisons des trucs. Et « nous » est bien plus amusant que « moi », d’après mon expérience. Et le groupe de personnes avec qui j’ai eu la chance de travailler depuis l’université, via Microsoft, Expedia – puis toute la diaspora Expedia, dont beaucoup ont fondé de grandes entreprises – a été tout simplement miraculeux.

Il a ajouté : « Je commencerais à lister des sociétés mais je sais que j’en oublierais certaines et que je me sentirais mal. Il y en a eu tellement. Quoi qu’il en soit, la communauté technologique étroite et solidaire de Seattle est une grande partie de ce succès, et je suis reconnaissant et chanceux d’avoir atterri ici.

Leçon numéro un : toujours créditer l’équipe et les gens autour de vous.

Sa critique du nom n’a pas été incluse dans le montage final de l’émission, qui a été enregistrée il y a quelques mois et publiée le week-end dernier. Cependant, le thème est apparu d’autres manières, car Barton a attribué son succès à sa chance de faire équipe avec “un groupe de personnes incroyablement intelligentes et travailleuses” au fil des ans.

Ce n’est qu’un des points à retenir de l’apparition de Barton dans la série.

L’interview a retracé le parcours de sa carrière, des voyages à l’immobilier, de ses débuts chez Microsoft, où lui et ses collègues ont fait éclore le géant du voyage Expedia, jusqu’à son poste actuel de PDG du groupe Zillow. Barton a cofondé la société immobilière en ligne en 2005 et a été remplacé en tant que PDG par Spencer Rascoff en 2011 avant de reprendre le rôle en 2019.

Un thème commun à travers la carrière de Barton est la notion de perturber les industries établies par la transparence, en donnant aux gens les moyens d’obtenir des informations. Les exemples incluent l’outil d’estimation du prix des maisons Zestimate de Zillow, suivi de près, et les critiques de l’entreprise sur Glassdoor, que Barton a cofondé avec l’ancien collègue d’Expedia, Robert Hohman.

Barton a déclaré que la clé n’est pas la perturbation, mais la provocation.

“La provocation est une stratégie marketing fantastique”, a expliqué Barton dans l’émission. « J’ai eu de nombreuses entreprises maintenant où j’ai utilisé cela comme un outil. »

Guy Raz, à gauche, et Rich Barton, à droite, lors d’une conversation précédente pour un événement virtuel Zillow pour ses partenaires immobiliers. (Image avec l’aimable autorisation du groupe Zillow.)

Le retour de Barton en tant que PDG du groupe Zillow a donné à la conversation un aspect plus opportun que de nombreux autres épisodes. Par exemple, il a expliqué que les outils technologiques adoptés par le secteur immobilier par nécessité en raison de la pandémie – visites virtuelles à domicile, fermetures numériques, etc. – resteront des éléments permanents même après la pandémie.

Cependant, en tant qu’auditeur de longue date et fan de l’émission moi-même, j’ai été surpris que Raz n’ait pas profité de cette opportunité pour faire pression sur Barton sur des problèmes plus brûlants, tels que les menaces concurrentielles auxquelles Zillow est confronté par des rivaux tels que basé à Seattle. Redfin et les agences immobilières traditionnelles.

Par e-mail, j’ai suggéré à Barton que Raz avait peut-être été indulgent avec lui.

“Des tonnes de contenu ont atterri sur le sol de la salle de découpe et honnêtement, je ne me souviens pas s’il y avait des trucs de concurrents là-dedans”, a déclaré Barton. « Tu penses qu’il m’a ménagé, hein ? Vous auriez dû me voir la nuit après l’entretien. Comme Rocky après avoir rencontré Apollo Creed.

Il a expliqué: «C’était une longue interview – plus de trois heures – qui doit faire partie de son processus pour que cela sonne aussi réel et brut que possible. C’est un intervieweur incroyablement talentueux et intelligent. Je pouvais entendre les roues tourner pendant qu’il résolvait le puzzle – l’histoire. J’ai beaucoup appris de lui pendant mon interrogatoire. Et j’ai appris sur moi-même, en fait.

Alors que c’était la première fois de Barton sur “How I Built This”, il avait déjà parlé avec Raz. Barton a interviewé Raz pour un événement de partenaire virtuel Zillow vers le début de la pandémie.

Bien que sa critique du nom de l’émission n’ait pas été finalisée, Barton a partagé quelques-unes de ses meilleures pratiques pour nommer les entreprises : créez un mot que vous pouvez remplir avec votre propre sens et enregistrez-le à moindre coût en tant que domaine ; chercher à incorporer des lettres de Scrabble pointues ; et limitez-vous à deux syllabes.

Ce dernier est venu avec le recul, après le nom d’Expedia, l’une des nombreuses leçons du parcours entrepreneurial de Barton.

Écoutez l’épisode ici ou au-dessus.