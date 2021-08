De Mike Tyson à Deontay Wilder et George Foreman, la boxe a vu certains des puncheurs les plus durs de l’histoire honorer le ring dont les temps forts présentent des KO éblouissants et ce sont les 10 plus dévastateurs

in

“Il ne s’agit pas de la force avec laquelle vous pouvez frapper”, a déclaré Rocky à son fils dans l’un de ses nombreux moments inspirants.

Certes, il essayait de donner une leçon de vie à Robert Balboa car en réalité, en tant que top boxeur, cela aide beaucoup si vous pouvez frapper fort.

Esther Lin/SHOWTIME

Fury a peut-être sorti Wilder, mais le champion des poids lourds géant a été terrassé deux fois par son ennemi américain

La boxe est jonchée de nombreux gros frappeurs – c’est une raison pour laquelle elle attire autant de fans – alors qui sont les puncheurs les plus dévastateurs de son histoire ? Ces dix ont certainement une réclamation.

10. JULIAN JACKSON

F : 55 (49 KO), F : 6

Actif : 1981-1998

Pas un boxeur d’élite, mais ‘The Hawk’ avait deux avantages sur le ring : une coiffure plate immaculée et la capacité de vous écraser d’un seul coup de poing. La bombe de la main droite de Jackson pour décimer Herol Graham – dans un combat que le slickster britannique dominait – reste l’ultime démolition en un seul coup du sport.

.

Jackson avait un pouvoir énorme comme le montrent ses 49 KO

Champion du monde de 154 livres et 160 livres, Virgin Islander Jackson a traité Terry Norris et Buster Drayton dans un style similaire et écoeurant: des combattants de première classe se sont couchés à froid après avoir goûté à sa puissance brute.

9. DEONTAY WILDER

W : 42 (41 KO), L : 1, D : 1

Actif : 2008-présent

En ce qui concerne Naoya Inoue et Gervonta Davis, un seul combattant actif appartient à cette liste. Le pouvoir élastique et surnaturel de Wilder est rendu encore plus étonnant par le fait que, malgré sa hauteur de 6 pieds 7 pouces, il est maigre par rapport aux normes modernes des poids lourds, mais peut ruiner des hommes beaucoup plus gros.

Il affiche un ratio de KO de 93% et seuls deux ennemis ont déjà parcouru la distance : Bermane Stiverne (KO1 dans le match revanche) et Tyson Fury (qui a goûté la toile deux fois). Ce serait encore plus élevé s’il pouvait réellement boxer. Ne lui dis pas qu’on a dit ça.

Gervonta ‘Tank’ Davis relève le défi du sac de frappe de Fox Sports et frappe plus fort que le poids lourd Deontay Wilder

8. TOMMY HARNAIS

W : 61 (48 KO), L : 5, D : 1

Actif : 1977-2006

Le légendaire “Hitman” de Detroit est la quintessence d’un puncheur : de grands leviers longs, une technique parfaite et juste un peu vulnérable lui-même. Ce qui est spécial, c’est la façon dont Hearns exerçait son pouvoir. Il a commencé à brutaliser les poids welters, mais à la fin, Hearns arrêtait joyeusement les cruiserweights.

Roberto Duran, un homme que Marvin Hagler ne pouvait pas bouger, a été endormi en quatre minutes. Pourtant, ce sont les deux mains droites parfaites pour Jose Cuevas qui restent son chef-d’œuvre.

GETTY

Hagler et Hearns, à droite, ont produit un combat électrisant en 1985, qui a depuis été surnommé “La guerre”

7. MIKE TYSON

W : 50 (44 KO), L : 5

Actif : 1985-2005

Personne n’a une meilleure bobine de mise en évidence de KO éblouissants que le « Iron Mike » menaçant et menaçant. Répertorié avec optimisme comme 5 pieds 11 pouces, Tyson s’est spécialisé dans la destruction de poids lourds plus grands avec sa vitesse, son agressivité, son jeu de jambes et ses combinaisons malveillantes.

Certains adversaires semblaient vaincus avant la première cloche (Michael Spinks a duré 91 secondes), même s’il est également vrai que si vous pouviez survivre aux premiers tours, Tyson devenait de moins en moins efficace. Assez gros “si”, surtout quand Tyson était à son apogée dévastateur.

Sports Illustrated – .

Tyson a décrit le sentiment d’infliger une douleur physique comme «orgasmique»

.

La puissance agressive et les pieds rapides de Tyson l’ont vu s’épanouir au pays des géants

6. SELLE DE SABLE

W : 145 (104 KO), L : 16, D : 2

Actif : 1944-1956

Les poids plume ne sont pas censés frapper aussi fort. Saddler le puncheur a affronté Willie Pep, le plus grand boxeur défensif de tous les temps, pour le titre mondial au Madison Square Garden. Le résultat : Saddler a martelé Pep sur la toile à deux reprises, puis l’a éliminé en quatre rounds.

Un dégingandé de 5 pieds 9 pouces avec un coup de baguette et un crochet gauche vicieux, Saddler a perdu le match revanche contre Pep mais a remporté leur rivalité emblématique 3-1 et a pris sa retraite avec plus de 100 KO. Le prince Naseem vous dévore le cœur.

5. RASOIRS EARNIE

W : 74 (68 KO), L : 14, D : 1

Actif : 1969-1995

« Personne ne frappe comme les rasoirs. Si quelqu’un frappait plus fort que Shavers, je lui tirerais dessus », a déclaré le poids lourd Randall ‘Tex’ Cobb. En dépit d’être un challenger à deux reprises pour le titre mondial, “The Acorn” n’avait aucun attribut exceptionnel. Sauf une capacité à frapper aussi fort qu’un homme né.

. – .

Shavers s’éloigne après avoir laissé Holmes sur le dos lors de leur revanche en 1979

. – .

‘The Dark Destroyer’ s’est connecté au menton d’Ali à d’innombrables reprises aux 13e et 14e tours lorsqu’ils se sont rencontrés à

Sur ses 68 KO en carrière, 23 sont arrivés au premier tour, 46 dans les trois premiers tours. Larry Holmes se relevant de la bombe courte et droite de Shavers reste l’une des grandes récupérations de boxe – et Holmes jurerait plus tard que c’était le plus durement qu’il ait jamais été touché.

4. JIMMY WILDE

W : 137 (98 KO), L : 4, D : 1

Actif : 1911-1923

Son surnom, “Le fantôme avec le marteau à la main”, sonne comme un nouveau film Marvel. Apt, parce que le pouvoir de Wilde était surhumain. Le Gallois de 5 pieds 2 pouces a commencé sa carrière en battant la morve d’hommes beaucoup plus gros dans des cabines de boxe foraines (oui, ils étaient une chose) et allait remporter le titre mondial des poids mouches.

Wilde a éliminé des poids coqs et des poids plumes beaucoup plus gros avec son pouvoir matraque, a une fois connu une séquence de 93 combats sans défaite et reste l’étalon-or des petits puncheurs.

Louis, à droite, a éliminé 23 adversaires en 27 combats pour le titre, dont cinq champions du monde

3. JOE LOUIS

W : 66 (52 KO), L : 3

Actif : 1934-1951

“Comme si quelqu’un vous avait coincé une ampoule électrique au visage”, a déclaré James J Braddock à propos d’avoir été frappé par Louis. Et Braddock parlait de son jab. Le roi des poids lourds Louis, le meilleur finisseur pur de l’histoire de la boxe, a causé des dégâts avec l’un ou l’autre poing.

Max Schmeling, le premier homme à battre Louis, a été mutilé lors du match revanche, hurlant de douleur avec des os cassés dans le dos. Le combat a duré un peu plus de deux minutes. C’était l’une des 25 défenses de titre mondial réussies de Louis, 22 se terminant à distance. Aie.

2. SAM LANGFORD

W : 211 (126 KO), L : 29, D : 38

Actif : 1902-1925

A tenu un demi-pouce au-dessus de 5 pieds 6 pouces, a combattu à 135 lb et 147 lb, mais le «Boston Bonecrusher» né au Canada était un perforateur commotionnel jusqu’au poids lourd. Trapu, musclé mais avec des bras inhabituellement longs, Langford a aplati des combattants jusqu’à 50 livres de plus que lui.

Le racisme odieux de son époque signifiait que ce grand multi-poids n’a jamais eu les chances de titre mondial que ses compétences méritaient. Mais les images survivantes montrent un cogneur rapide, formidable et puissant.

.

Foreman sait tout sur le fait de renverser les chances, éliminant Michael Moorer en 1994 pour devenir champion du monde

1.GEORGE CONTREMAN

F : 76 (68 KO), F : 5

Actif : 1969-1997

Le traumatisme pur, sourd et contondant des coups de Foreman a conduit à deux changements de titre des poids lourds à couper le souffle. En 1973, Foreman a renversé le grand invaincu Joe Frazier à six reprises en deux rounds avec une série de crochets et d’uppercuts monstres.

Puis 21 ans plus tard, la main droite de Foreman a présenté un autre champion invaincu en Michael Moorer. La partie effrayante ? Le Big George, 46 ans, n’a même pas semblé mettre toute sa force derrière le coup de poing. Une puissance que nous n’avons jamais vue avant ou depuis.

Mentions honorables : Rocky Marciano, Manny Pacquiao, Sonny Liston, Archie Moore, Lennox Lewis, Jack Dempsey, Gerald McClellan, Naseem Hamed, Stanley Ketchel, Felix Trinidad

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.