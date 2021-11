De Mingo a eu un incident il y a deux ans dans le même supermarché où il a poignardé deux femmes à Madrid

16/11/2021 à 21:32 CET

PE

L’ex-médecin Noelia de Mingo, admise depuis septembre dernier à l’hôpital psychiatrique de la prison de Fontcalent (Alicante), a eu une incident dû à une remise non appliquée dans le même supermarché à El Molar où, le 20 septembre, il a poignardé deux femmes, dont la propriétaire.

C’est ce qu’indique un rapport psychiatrique, envoyé par la prison de Fontcalent au tribunal provincial de Madrid face à l’ordonnance qui inclura la modification des mesures procédurales après la réadmission de De Mingo à l’hôpital psychiatrique après son dernier épisode violent. .

Le rapport indique que le 20 septembre, le patient est entré dans un supermarché de la municipalité madrilène d’El Molar et il a poignardé un caissier et le propriétaire, « sans aucun déclencheur préalable ».

Cependant, son frère a déclaré qu’il avait eu un incident il y a deux ans dans le même supermarché lorsqu’une remise ne lui avait pas été appliquée pour certains produits qu’il avait achetés. « Depuis, il n’était plus revenu dans l’établissement », précise le document. La famille s’est dite surprise par les multiples agressions, n’ayant pas détecté « une possible décompensation ».

Depuis son entrée en prison, « Il refuse de manger et ne boit que de l’eau froide du robinet, il refuse de coopérer, montrant des sentiments hostiles et négatifs ». Les experts du centre soulignent qu’il « cache des symptômes psychotiques actifs », indiquant qu’il a maintenu la même attitude lors de son admission en 2003 après l’attentat contre le personnel médical de la Fondation Jiménez Díaz.

La patiente est sous nutrition entérale en raison de NGS – obligation forcée de manger – et de médicaments psychiatriques en raison de son refus de manger et des pilules prescrites pour traiter la schizophrénie paranoïde dont elle souffre, nécessitant parfois une « contention mécanique temporaire ».

Les psychiatres indiquent au rapport qu’il n’a pas pu être évalué car « Il refuse de collaborer, répond par des monosyllabes et mentionne n’avoir aucune intention de commenter ses symptômes ». Ils concluent qu’il montre une décomposition psychotique qui nécessite une médication antipsychotique incisive.

Modification des mesures

Depuis qu’il a réintégré l’hôpital psychiatrique, son problèmes découlant de votre état mental Ils l’ont même amenée à être hospitalisée pour refus de manger, un extrême qui a conduit la direction de la prison à demander une autorisation judiciaire pour la contraindre à manger.

La semaine dernière, une audience a eu lieu au tribunal provincial de Madrid en vue de la modification des mesures procédurales à la suite de sa nouvelle réadmission à l’hôpital psychiatrique pour les événements commis pendant sa probation, ont rapporté des sources judiciaires.

De Mingo a témoigné par visioconférence mais a refusé de dire un seul mot, un silence qu’elle maintient depuis son arrestation. Lors de l’audience, plusieurs rapports psychiatriques ont été fournis qui montrent que la détenue continue de ne pas interagir et ne collabore pas pour montrer une amélioration de son état mental.

Après son arrestation pour avoir poignardé deux femmes, le juge a ordonné son admission en prison provisoire communiquée et sans caution pour la commission alléguée d’un crime d’homicide en degré de tentative et d’attaque à l’agent de l’autorité. Le magistrat a ordonné qu’elle soit transférée à l’unité psychiatrique de la prison d’Estremera, en cours de transfert au pénitencier de Fontcalent.

L’ancien médecin avait été condamné en 2006 à vingt-cinq ans de prison dans un centre psychiatrique responsable de la mort de trois personnes à la Fondation Jiménez Díaz trois ans plus tôt.

En octobre 2017, le tribunal provincial de Madrid, à la demande du tribunal pénitentiaire d’Alicante et avec le rapport favorable du ministère public, a remplacé l’internement dans un centre psychiatrique par un traitement ambulatoire et la garde familiale.

De Mingo n’avait plus connu d’épisode de décompensation, et étant donné qu’il était pleinement conscient de sa maladie et des symptômes qui pouvaient survenir et des dommages qu’elle avait causés, cette décision a été prise.