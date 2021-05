De moins en moins de personnes veulent un enterrement traditionnel

05/03/2021 à 09:41 CEST

La société floridienne Eternal Reefs affirme que l’intérêt pour son service plutôt inhabituel a explosé à la suite de la pandémie. Depuis 1998, il aide les personnes récemment décédées à transformer leurs restes en formations de récifs artificiels au fond de l’océan. Pour ce faire, il ajoute ses cendres à un mélange de béton respectueux de l’environnement.

“La pandémie a accéléré l’intérêt, absolument”, dit George Frankel, PDG d’Eternal Reef. “Je pense que la pandémie a ouvert beaucoup de gens au concept de plus qu’un simple enterrement traditionnel.” Nous avons des gens qui ont un intérêt direct dans l’océan, mais nous avons aussi un certain nombre de personnes qui aiment l’idée de redonner. “

Depuis l’année dernière, plus de 2000 récifs de la société ont été placés dans 25 sites au large de la côte est des États-Unis. Le corps est placé dans un cylindre en acier scellé, avec des copeaux de bois, de la paille et des boutures d’une légumineuse appelée luzerne. Recompose contrôle ensuite les niveaux de dioxyde de carbone, d’azote, d’oxygène, de chaleur et d’humidité dans le tube, pour permettre aux microbes et aux bactéries de se développer.