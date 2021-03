de «mon rôle est au Congrès» à être candidat à Madrid

Le porte-parole national de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, qui a annoncé ce jeudi qu’il sera candidat à la présidence de la Communauté de Madrid après le retrait d’Ignacio Aguado, il y a un jour Il a catégoriquement exclu de se présenter aux primaires pour les élections du 4 mai dans la Communauté de Madrid.

Dans une interview à Au rouge vif, à La Sexta, il a affirmé que personne ne le «tentait» de se présenter aux élections de Madrid en tant que candidat citoyen: « Personne n’a besoin de me le dire, mais c’est une décision personnelle », il pointa du doigt.

Le porte-parole national de Ciudadanos s’est dit surpris lorsqu’un journaliste lui a demandé lors d’une conférence de presse s’il comparaîtrait et qu’il n’imaginait pas que quelqu’un puisse «le considérer comme un candidat» pour ce poste.

«Je lui ai dit que mon rôle était au Congrès. Nous sommes peu nombreux. Nous sommes 10 et donc une organisation forte est nécessaire commission d’un travail qui ne se voit pas tous les jours et qui est formidable », a justifié Bal, niant qu’ils faisaient pression sur lui pour qu’il comparaisse.

« Je ne vais pas me présenter et en tant que porte-parole national, je dois être neutre. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont annoncées. Personne n’a demandé à Aguado de partir, ils ne m’ont pas demandé de me présenter et ma décision est non « , Il a dit.

Il l’a également nié lors d’une conférence de presse au Congrès. Bal s’est exclu lorsqu’on lui a demandé si c’était dans les plans d’Inés Arrimadas de le soutenir en tant que candidat, et a souligné que si elle le lui demandait, il était clair sur ce qu’il allait répondre: «Je vous dirais que je suis très heureux dans le groupe parlementaire et que mon souhait et mon intention seraient de rester ici. Je pense que je fais du bon travail et c’est ce que j’aimerais continuer à faire », a-t-il souligné.