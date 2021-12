De mystérieuses émissions de lumière émanent de la magnétosphère terrestre

15/12/2021 à 12:59 CET

Des scientifiques du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’Université du Colorado Boulder, aux États-Unis, ont analysé dans différentes études les caractéristiques d’une série de émissions lumineuses mystérieuses similaires aux aurores, mais qui constituent un nouveau type de phénomène jusqu’alors inconnu. Bien que les émissions proviendraient de la magnétosphère, à 30 000 kilomètres de la surface de la Terre, il n’a pas encore été possible de découvrir comment elles sont produites.

Les spécialistes ont qualifié le phénomène de STEVE (forte amélioration de la vitesse d’émission thermique), qui a été initialement identifiée par un groupe d’astronomes amateurs en 2016, alors qu’il observait des aurores traditionnelles. En appréciant les images obtenues par les amateurs, les scientifiques dirigés par le chercheur principal Xiangning Chu ont rapidement identifié que le spectacle de lumière était en fait un nouveau type de phénomène de la haute atmosphère : les caractéristiques des émissions ne correspondaient à aucune variété d’aurore ou d’événement connu.

ce ne sont pas des aurores

Maintenant, les astronomes savent que STEVE n’est pas un type régulier d’aurore, car il apparaît sous des latitudes plus basses et présente des couleurs différentes. Cependant, il n’a pas été possible de déterminer jusqu’à présent comment ces émissions lumineuses se forment dans l’atmosphère terrestre. Pour tenter de percer le mystère, Chu et ses collègues ont publié deux études dans le Journal of Geophysical Research: Space Physics, en 2019 et 2020. Les conclusions obtenues seront présentées aujourd’hui lors de la réunion d’automne 2021 de l’American Geophysical Union, lors d’un événement en ligne à finaliser à 18h30 (heure des États-Unis, vers le petit matin du jeudi 16 décembre en Espagne).

Selon l’Agence spatiale européenne, émissions STEVE sont représentés comme une « bande de plasma chaud & rdquor; Il peut atteindre 25 kilomètres de large et enregistrer des températures de 3 000 degrés Celsius. De plus, les émissions s’écoulent à une vitesse de 6 kilomètres par seconde. Le phénomène n’avait pas été étudié auparavant, mais les astronomes pensent qu’il provient de la magnétosphère.

Sujet connexe : Ils découvrent comment sont créées les aurores qui brillent dans le ciel.

De la magnétosphère

La La magnétosphère terrestre est une couche autour de la planète dans laquelle le champ magnétique dévie la majeure partie du vent solaire, formant un «bouclier protecteur & rdquor; contre les particules chargées de haute énergie qui arrivent du Soleil. Les analyses menées autour des mystérieuses émissions ont confirmé qu’elles ne provenaient pas de l’ionosphère, située entre 100 et 400 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

Au lieu de cela, les chercheurs ont pu déterminer que émissions de lumière violette et verte ils se produisent à des altitudes différentes, mais le long des mêmes lignes de champ magnétique. Selon un communiqué de presse, cela indique qu’ils sont entraînés par la même région de la magnétosphère. Malgré l’importance de cette définition, une autre énigme reste à résoudre : comment se forment les émissions de STEVE ?

Transferts d’énergie

Bien que les enquêtes aient fourni la preuve que la région d’entraînement de STEVE est située à une limite nette de la magnétosphère terrestre, marquée par ondes fortes et accélération des particules, les causes qui génèrent le phénomène ne sont pas encore identifiées.

Cependant, certaines données permettent d’approfondir les recherches : alors que les processus de couplage de l’ionosphère et de la magnétosphère se produisent généralement aux hautes latitudes, où se produisent les aurores, des études menées par les astronomes indiquent qu’un couplage fort pourrait également se produire sous des latitudes plus basses, transportant de grandes quantités d’énergie entre la magnétosphère et l’ionosphère. Ces transferts d’énergie pourraient permettre d’expliquer l’origine des émissions étranges dans le futur.

Les références

Caractéristiques morphologiques des émissions d’amélioration de la vitesse d’émission thermique forte. Xiangning Chu, Lukas Wolter, David Malaspina, Laila Andersson, Martin Connors, Colin Chatfield et Neil Zeller. Journal of Geophysical Research: Space Physics (2020). DOI : https : //doi.org/10.1029/2020JA028110

Identification du pilote magnétosphérique de STEVE à l’aide d’observations conjuguées dans la magnétosphère et au sol. Xiangning Chu et al. Journal of Geophysical Research: Space Physics (2019). DOI : https : //doi.org/10.1029/2019GL082789

photo– Relevé photographique des événements STEVE du 17 juillet 2018. Crédit : Neil Zeller.