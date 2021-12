De mystérieux nuages ​​pourraient offrir de nouveaux indices sur la matière noire

03/12/2021 à 13:33 CET

Une nouvelle étude internationale développée par la collaboration LIGO-Virgo-KAGRA et codirigée par des chercheurs de l’Australian National University (ANU) utilise des instruments et des outils puissants pour tenter de détecter les ondes gravitationnelles au plus profond du cosmos. Les ondes gravitationnelles elles seraient causées par les nuages ​​de bosons qui entourent les trous noirs : là, l’énigmatique matière noire pourrait enfin être révélée.

Différentes théories ont établi que les ondes gravitationnelles, les fluctuations spatio-temporelles causées par les cataclysmes et les grands événements cosmiques, pourraient être la clé pour découvrir matière noire. La matière noire ne se voit pas, mais les scientifiques savent néanmoins qu’elle existe et qu’elle représente plus de 85 % de toute la matière présente dans l’univers en raison de l’influence qu’elle exerce sur d’autres corps et objets.

Les forces fondamentales de l’univers

Dans ce cadre d’incertitudes à dévoiler, l’une des possibilités est que la matière noire « se cache & rdquor; parmi les soi-disant nuages ​​de bosons. Les bosons sont les particules subatomiques élémentaires, qui exercent les forces fondamentales du cosmos. En d’autres termes, ils ne composent pas la matière visible mais ils réalisent les quatre interactions fondamentales qui, du monde quantique, régissent le comportement de l’univers : la gravité, l’électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte.

Selon un communiqué de presse, les scientifiques pensent que certains trous noirs Tournant à une vitesse extrême, ils piègent un grand nombre de bosons dans leur puissant champ gravitationnel, créant un nuage qui tourne avec eux. Ces nuages ​​de bosons créent une danse délicate qui dure des millions d’années, générant continuellement des ondes gravitationnelles qui se précipitent dans l’espace.

Comme établi dans la nouvelle étude, récemment publiée dans arXiv, l’utilisation d’instruments tels que le Observatoire des ondes gravitationnelles avec interféromètre laser (LIGO) et d’autres peuvent leur permettre d’identifier ces ondes gravitationnelles et, à partir d’elles, d’atteindre finalement l’insaisissable matière noire.

Sujet connexe : La matière noire est maintenant plus claire.

À la recherche des nuages ​​les plus jeunes

Apparemment, la découverte des nuages ​​de bosons va de pair avec leur âge. La force de toute onde gravitationnelle dépend de l’âge du nuage : les plus anciennes envoient signaux plus faibles. Les astronomes ont expliqué que le nuage de bosons se rétrécit à mesure qu’il perd de l’énergie en envoyant des ondes gravitationnelles. Par conséquent, ils pensent qu’ils pourraient trouver des nuages ​​de bosons quelque part dans la Voie lactée elle-même.

Les chercheurs ont souligné que découvertes d’ondes gravitationnelles Ils fournissent non seulement des informations sur les mystérieux objets compacts de l’univers, tels que les trous noirs et les étoiles à neutrons, mais permettent également l’identification de particules subatomiques telles que celles qui composent les nuages ​​de bosons et pourraient révéler la matière noire.

En ce sens, ils ont indiqué qu’ils poursuivaient leurs recherches avec les technologies actuelles, mais que les détecteurs d’ondes gravitationnelles du futur ouvrira plus de possibilités: nous pourrons approfondir l’univers et ses mystères.

Référence

Recherche dans tout le ciel de l’émission d’ondes gravitationnelles des nuages ​​de bosons scalaires autour des trous noirs en rotation dans les données LIGO O3. La collaboration scientifique LIGO, la collaboration Virgo et la collaboration KAGRA. arXiv (2021).

Photo de profil: Les ondes gravitationnelles causées par les nuages ​​de bosons entourant les trous noirs à rotation plus rapide pourraient fournir de nouveaux indices sur la matière noire. Tout indique que les possibilités augmentent ou diminuent selon l’âge du nuage de bosons : les plus jeunes émettent des signaux de plus grande intensité. Crédit : AlexAntropov86 sur Pixabay.

Vidéo et podcast: édité par Pablo Javier Piacente à partir d’éléments et de sources libres de droit. Crédits image vidéo : AlexAntropov86, geralt, Lars_Nissen, FelixMittermeier, tommyvideo et Pexels sur Pixabay.

Clip vidéo et podcast: bandersn4tch sur Pixabay Musique.