De mystérieux signaux radio d’étoiles lointaines révèlent des mondes cachés

10/12/2021 à 13:49 CEST

Une nouvelle étude astronomique menée à l’Université du Queensland, en Australie, a utilisé l’antenne radio la plus puissante au monde pour découvrir des étoiles lointaines qui « cacheraient » des étoiles cachées en orbite autour d’elles, selon les étranges signaux radio qu’elles émettent. Les chercheurs ont utilisé le radiotélescope basse fréquence LOFAR, situé aux Pays-Bas.

Les planètes du système solaire émettent ondes radio puissantes lorsque leurs champs magnétiques interagissent avec le vent solaire, qui ont déjà été détectés et analysés par les astronomes dans plusieurs études précédentes. Mais les signaux radio des planètes en dehors de notre système solaire sont beaucoup plus difficiles à détecter.

Profiter des avantages technologiques

La radioastronomie elle offre de nombreux avantages par rapport aux autres techniques pour atteindre cet objectif, d’autant plus si des instruments avancés tels que le radiotélescope LOFAR sont utilisés. Auparavant, il n’était possible de détecter que les étoiles les plus proches qui généraient une émission radio constante. Les nouveaux radiotélescopes permettent d’identifier les signaux de étoiles plus éloignées, et en même temps vérifier s’il y a des planètes qui orbitent autour de ces étoiles.

Dans ce cas, les spécialistes se sont concentrés sur les étoiles naines rouges, qui sont plus petites que le Soleil et ont une activité magnétique intense, ce qui peut conduire à des émissions radio. En plus de découvrir près d’une vingtaine de nouvelles étoiles, ils ont enregistré d’autres phénomènes qui pourraient conduire à l’identification de nouvelles exoplanètes.

Interactions magnétiques

Selon un communiqué de presse, certains des signaux radio détectés proviennent du connexion magnétique d’étoiles et de planètes en orbite qui n’ont pas encore été observées, dans un phénomène similaire à celui de interaction entre Jupiter et sa lune, Io. Les scientifiques ont identifié cet étrange mécanisme dans 4 des étoiles identifiées, selon l’étude récemment publiée dans la revue Nature Astronomy.

C’est connu que Io, satellite à forte activité volcanique, génère des éruptions qui émettent de la matière à plus de 300 kilomètres de haut : sa faible gravité permet à une partie de cette matière d’être expulsée de la surface, se déposant dans un anneau qui recouvre son orbite. Un tel matériau peut être ionisé, étant piégé dans le champ magnétique intense de Jupiter.

Aurores et signaux radio

Les chercheurs pensent qu’un phénomène similaire marque la dynamique des nouveaux systèmes découverts : c’est pourquoi ils émettent des signaux radio, générés à partir de la aurores produites par des interactions magnétiques. Même sur Terre, l’interaction du champ magnétique de notre planète avec le vent solaire génère des aurores lumineuses qui émettent de puissantes ondes radio, tout en étant de fantastiques spectacles visuels.

Pour les astronomes australiens, certaines des étoiles découvertes dans le port de l’espace lointain « Versions agrandies » de Jupiter et Io: ils présentent une planète enveloppée dans le champ magnétique d’une étoile, émettant de la matière dans de vastes courants qui produisent plus tard de puissantes aurores, qui génèrent finalement des signaux radio.

Enfin, les scientifiques ont conclu que le radiotélescope Square Kilometer Array, développé par l’Australie et l’Afrique du Sud et qui serait opérationnel en 2029, permettra de vérifier la présence de ces planètes et tentera également de découvrir d’autres étoiles à des distances beaucoup plus grandes.

Référence

La population de naines M observée aux basses fréquences radio. Callingham, JR, Vedantham, HK, Shimwell, TW et al. Astronomie de la nature (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41550-021-01483-0

photo: Une nouvelle recherche a découvert des étoiles lointaines qui pourraient héberger de nouvelles planètes, à partir d’émissions radio apparemment produites par de fortes aurores, plus puissantes que celles enregistrées sur Terre lorsque le champ magnétique terrestre interagit avec le vent solaire. Il s’agirait de systèmes aux interactions magnétiques intenses, comme celles enregistrées entre Jupiter et sa lune Io. Crédit : Yuri_B sur Pixabay.