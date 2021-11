De NFL TV Ratings et Andrew Breitbart – RedState

Dans le grand schéma des choses de la NFL, le match Dallas Cowboys-Las Vegas Raiders jeudi dernier, remporté par les Raiders 36-33 en prolongation, pourrait ne pas être considéré comme un affrontement décisif de la saison 2021-2022. Cependant, cela a marqué une occasion à noter. Comme l’a noté le journaliste sportif Michael Gelhken sur Twitter, le match a été regardé par environ 38,5 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le match de saison régulière de la NFL le plus regardé en trente et un ans.

Trente. Une. Années.

Et nous étions là, pensant que personne ne regardait le football ces jours-ci.

Depuis que la NFL a plié le genou devant les wokesters en général et le BLM en particulier, on a beaucoup parlé de la façon dont les conservateurs se déconnectaient en masse. Les cotes s’effondraient. L’encre rouge saignait. On va leur montrer qui est le patron ! C’est toujours le cas, même si les preuves indiquent que nous ne dirigeons pas les choses. Soit il y a beaucoup moins de conservateurs qu’on ne le pense, soit beaucoup plus de conservateurs regardent le football qu’on ne le laisse entendre. En termes d’efficacité, le boycott de la NFL par les conservateurs est au même niveau de succès que la guerre du Lincoln Project contre la pédophilie.

Peut-être devrions-nous repenser les choses. Pour commencer, nous pouvons accepter la vérité. Nous qui traînons ensemble en ligne sommes la minorité au sein de la majorité. La majorité des conservateurs ne fréquente pas l’espace commentaires de ce site. Ou passez beaucoup de temps sur Twitter à discuter de politique. Bien qu’ils manquent quelque chose, il est évident qu’ils ne sont pas intéressés par les discussions politiques 24h/24 et 7j/7. Ils ont des familles, des emplois, des passe-temps, etc., ce qui est comme il se doit.

Souvenez-vous du truisme du regretté Andrew Breitbart : la politique est en aval de la culture. Mariner en politique toute la journée, tous les jours, est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Cela justifie de se demander si le faire, s’élevant dans une juste colère chaque fois que quelqu’un ou quelque chose encorne votre vache sacrée, accomplit quelque chose. Certes, les misérables échecs de l’administration Biden suscitent notre colère chaque fois que l’un d’entre nous fait des emplettes pour de la nourriture ou remplit le réservoir d’essence de sa voiture. Mais jusqu’aux prochaines élections, nous sommes coincés avec ces clowns. Se mettre en colère n’y changera rien.

Vous pouvez vous asseoir jusqu’à ce que les vaches, sacrées ou profanes, rentrent à la maison, gonflant votre poitrine pendant que vous vous vantez de votre grande droiture en ne regardant plus le sport. Hé, bien. Ne regarde pas. Personne ne vous oblige à le faire, ni à acheter des billets, un maillot, une casquette, une chemise ou d’autres vêtements d’équipe. Bloquez-vous (sans jeu de mots) avec d’autres personnes partageant les mêmes idées que vous le souhaitez. Et puis jetez un œil aux cotes d’écoute de la télévision. Les chiffres ne mentent pas. Vous ne mettez pas en œuvre le changement.

Encore une fois, peut-être devrions-nous repenser les choses. Peut-être devrions-nous nous demander si nous faisons un travail décent en réseau avec des conservateurs en dehors de nos bulles de médias sociaux. Voici quelques nouvelles : nous ne le sommes pas. Commençons par nous demander pourquoi c’est le cas.

Pogo avait raison. Nous avons rencontré l’ennemi et il est nous. Si votre idée d’une alternative aux réprimandes éveillées est d’être une réprimande conservatrice, vous vous trompez. Si votre idée de proclamer l’évangile conservateur impose des tests décisifs à tout le monde, vous vous trompez. Alors arrêtez.

Essayez de profiter de la vie. Regardez le football si vous voulez. Parlez à vos voisins. Jouez avec vos enfants. Devenez un membre actif de la société, pas un sonneur de cloches de chambre d’écho. Si vous rencontrez quelqu’un d’esprit politique qui regarde toujours le sport, faites comme Elsa et laissez tomber.

Encore une fois, référez-vous à l’exemple d’ensemble d’Andrew Breitbart. Soyez un guerrier heureux. Vivre la vie. Montrez au monde que lorsqu’il s’agit de savourer notre trop bref séjour sur cette planète, les conservateurs savent en tirer le meilleur parti. La vie continue indépendamment de votre approbation, alors autant continuer.