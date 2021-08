De nombreuses catégories de prix continuent d’augmenter ⋆ 10z viral

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Pour la première fois cette année, les données de l’IPC sont conformes aux attentes. Beaucoup dans le courant dominant ont pris cela comme un signe que l’inflation « transitoire » pourrait être en train de se refroidir. Mais de nombreux prix continuent d’augmenter.

L’indice des prix à la consommation (IPC) du BLS est devenu l’un des points de données les plus attendus chaque mois. L’IPC est devenu une mesure controversée au fil des ans. Beaucoup soulignent à juste titre qu’il est continuellement affiné pour réduire les lectures d’inflation à l’aide de mécanismes tels que le loyer équivalent du propriétaire et la substitution de biens. Cela est logique d’un point de vue stratégique, car les anticipations d’inflation ont montré qu’elles peuvent entraîner une augmentation de l’inflation. Ainsi, sous-estimer l’inflation peut freiner les anticipations.

Même si la méthodologie de l’inflation est controversée, cette analyse utilise les données de l’IPC (indices et pondérations) pour recalculer le taux d’inflation à partir d’un niveau de sous-catégorie. Cela permet de mieux comprendre ce qui motive les changements de prix, comme le montrent les graphiques ci-dessous. Pour plus de détails sur l’inflation basée sur la façon dont elle était calculée avant les modifications, voir Shadow Stats.

Note : L’inflation par définition est l’expansion de la masse monétaire, mais pour cet article, il s’agira de la hausse des prix.

Tendances récentes

Le dernier taux d’inflation d’un mois à l’autre désaisonnalisé était de 0,47%, avec un taux annuel non désaisonnalisé de 5,37 %. La principale raison de la chute par rapport au rythme de 91% de juin était une baisse significative des matières premières et des transports.

Plus précisément, Transport a chuté en raison d’un effondrement des ventes de voitures d’occasion de 10,5 % en juin à 0,2 % en juillet. La baisse des transports est due à quelques facteurs d’un mois à l’autre : les locations de voitures de 5,2 % à -4,6 %, les assurances de 1,2 % à -2,8 % et les tarifs aériens de 2,7 % à -0,1 %. Alors, cela prouve-t-il que l’inflation était « transitoire ? Très probablement pas, comme indiqué ci-dessous.

Graphique : Inflation d’un mois à l’autre

Le graphique en glissement annuel ci-dessous met en évidence l’impact dramatique des matières premières et de l’énergie. Il est peu probable que les voitures d’occasion continuent de progresser et pourraient même baisser à mesure que l’offre augmentera sur le marché. Cependant, il est également peu probable que le pétrole s’inverse et puisse continuer à augmenter dans les mois à venir.

De plus, comme les moratoires sur les expulsions se terminent inévitablement, les loyers vont augmenter pour compenser les propriétaires pour les loyers perdus. Enfin, il existe des problèmes d’approvisionnement majeurs et des contraintes portuaires qui ne s’atténueront pas dans un avenir proche, il est probable que les coûts élevés seront répercutés sur les consommateurs dans les mois à venir.

Graphique : Inflation sur 2 ans

Le graphique ci-dessous compare les chiffres récents avec la moyenne mensuelle d’une année sur l’autre. Ce graphique souligne en outre que le prix de nombreux articles continue d’augmenter. La barre bleue montre la période la plus récente et la barre orange est la moyenne sur 12 mois. Dans presque toutes les catégories, la barre bleue est plus élevée, sauf pour les éléments mentionnés ci-dessus (matières premières, en particulier les voitures d’occasion et les transports).

Figure : 3 MoM vs TTM

Le tableau ci-dessous donne une répartition plus détaillée des chiffres. Il montre les chiffres réels rapportés par le BLS côte à côte avec les nombres recalculés et non arrondis. La colonne pondérée montre la contribution de chaque valeur au nombre agrégé. Quelques points clés à retenir :

Shelter a doublé la MoM de 0,2 à 0,43. YoY le saut était de 2,34 à 2,79. C’est là que le loyer équivalent des propriétaires est une farce. Cet article montre comment les loyers augmentent beaucoup plus rapidement. Finalement, les sondages reprendront cela car, de toute évidence, le marché du logement augmente bien plus rapidement que 2,79% en glissement annuel. La nourriture est en hausse MoM de -0,3 à +,72. La nourriture a tendance à être volatile, il est donc difficile de savoir si ces prix resteront. La nourriture en glissement annuel est en fait passée de 4,07 % à 3,44 %. Sur un an, l’effet de base continue d’avoir un impact avec un Transport en hausse de 6,22% contre -3,79%. Enfin, même si tout le monde prétend déjà que ce dernier rapport montre que juin était le pic, un regard sur le MoM diff raconte une histoire différente. Près de la moitié des catégories continuent d’augmenter en prix. Il est très possible que ce soit le début des premières augmentations de prix qui se retrouvent dans l’économie au sens large.

Figure : 4 Détail de l’inflation

Validation du recalcul

Recalculer le nombre BLS n’est pas une science parfaite. Les pondérations doivent être extraites des pages Web. Les données d’index sont ensuite collectées à l’aide d’une API. Chaque indice est désaisonnalisé et non désaisonnalisé. Pour valider le recalcul, trois variables sont présentées ci-dessous :

