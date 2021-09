De nombreuses entreprises ont du mal à appliquer les politiques de sécurité de la FMH

La pandémie de Covid-19 et la ruée vers le travail à distance qui en a résulté ont créé une lutte de pouvoir dans le lieu de travail décentralisé nouvellement créé. D’un côté, la facilité d’accès et la commodité du travail à distance, tandis que de l’autre, la sécurité du réseau.

Au début de la pandémie, lorsque les entreprises ne s’intéressaient qu’à la continuité de leurs opérations, de nombreux professionnels de la sécurité ont fermé les yeux sur le fait que les employés ignoraient les meilleures pratiques de sécurité afin de faire le travail avec commodité.

Mais maintenant, près de deux ans après le début de la pandémie, les organisations cherchent à améliorer leur posture de cybersécurité et trouvent que c’est un défi.

Après avoir interrogé plus de 3 000 professionnels des technologies de l’information d’entreprise impliqués dans la sécurité de l’information, les opérations de réseau et le développement d’applications, les chercheurs de Palo Alto Networks ont découvert que la plupart des personnes interrogées (51 %) ont du mal à maintenir une sécurité réseau complète, tandis que près des deux tiers (61 %) trouvent il est difficile de fournir la sécurité à distance nécessaire pour prendre en charge leurs travailleurs à distance.

De plus, plus de la moitié (53 %) des organisations qui accordaient la priorité à l’accès à distance à la sécurité sont désormais exposées à des risques de sécurité importants dus à des violations de la politique d’utilisation acceptable non contrôlées et à une utilisation non autorisée des applications.

Sécurité cloud

Choisir la commodité plutôt que la sécurité est non seulement largement utilisé parmi les travailleurs distants et hybrides, mais cela semble également être un secret de polichinelle, en quelque sorte. Plus d’un tiers (35%) des personnes interrogées ont confirmé que leurs employés avaient contourné ou désactivé volontairement les mesures de sécurité à distance qu’ils avaient mises en place.

Mais avec la popularité croissante du travail à distance et hybride et la possibilité d’un nouveau verrouillage qui se profile en raison de la variante Delta, les organisations ne s’attendent pas à ce que la majorité de leurs effectifs reprennent leurs fonctions de sitôt.

En effet, près des deux tiers (62 %) des répondants envisagent une solution de main-d’œuvre hybride sur le long terme, ce qui signifie qu’ils devront imaginer une nouvelle solution de sécurisation du périmètre.

Le cloud semble s’être imposé comme une solution possible, puisque 71% des personnes interrogées s’attendent à ce que leur sécurité soit majoritairement, ou complètement, dans le cloud au cours des 24 prochains mois.