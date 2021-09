De nombreuses fonctionnalités de l’appareil photo Google Pixel 6 Pro fuient

TL;DR

Des informations viennent de fuir concernant les fonctionnalités matérielles et logicielles des appareils photo Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. Il semble y avoir de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant leurs capacités de photographie et de vidéographie. Puisqu’il s’agit d’une fuite, il n’y a aucun moyen de savoir si les informations seront valables pour la sortie réelle des téléphones.

Depuis quelques semaines, XDA-Developers communique avec une source anonyme qui prétend avoir un Google Pixel 6 Pro fonctionnel. En partageant des informations avec XDA, cette source nous a donné un aperçu des choses que nous pouvons attendre des prochains produits phares de Google.

Voir également: Tous les téléphones Google Pixel sortis jusqu’à présent

Aujourd’hui, la source a fait visiter à XDA l’appareil photo Google Pixel 6 Pro. En examinant le code du téléphone et en posant des questions à la source anonyme, XDA a collecté des informations intéressantes sur le système d’imagerie.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’informations divulguées non vérifiées. Bien que XDA soit une source très fiable d’informations comme celle-ci, cela ne signifie pas qu’elle est gravée dans le marbre. Traitez tout ce que vous lisez ici avec un grain de sel.

Matériel de caméra Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Pour rappel, voici ce que vous pouvez attendre des deux téléphones en ce qui concerne le matériel :

Google Pixel 6

50MP Samsung GN1 principal 12MP Sony IMX386 caméra selfie ultra-large 8MP

Google Pixel 6 Pro

50MP Samsung GN1 principal 12MP Sony IMX386 ultra-large 48MP Sony IMX586 4X zoom téléobjectif 12MP Sony IMX663 caméra selfie

Notez que les téléphones ont un matériel de caméra selfie différent. Selon XDA, le code Pixel 6 Pro suggère qu’il a un objectif ultra grand-angle à l’avant, tandis que le Pixel 6 vanille a un objectif grand-angle standard. Cela devrait tout l’appareil photo Google Pixel 6 Pro pour obtenir des photos plus larges et apporter plus d’arrière-plan à vos selfies.

Caractéristiques et limites

Voici un bref aperçu de ce que XDA a trouvé. Pour des explications complètes sur la façon dont il a compris ces choses, assurez-vous de lire l’intégralité du message d’origine.

Qualité d’enregistrement vidéo : Il semble que l’objectif principal de l’appareil photo de la gamme Pixel 6 puisse enregistrer des vidéos 4K à 60 ips. Cependant, les objectifs grand angle et téléobjectif sont bloqués en 4K à 30 ips.

Enregistrement fluide : Si vous réglez les trois objectifs pour enregistrer en 4K30, il est possible que vous puissiez passer d’un objectif à l’autre en toute transparence sans arrêter l’enregistrement.

Zoom vidéo : Le niveau de zoom maximum lors de l’enregistrement en 4K60 ou 1080p60 serait de 7x. L’enregistrement en 4K30 ou 1080p30 permettrait des niveaux de zoom jusqu’à 20x.

Balance des blancs manuelle : Vous pourrez peut-être mieux contrôler la balance des blancs de vos photos. Cependant, il n’est pas clair s’il s’agit d’une fonctionnalité de développement pour les appareils photo Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro.

« Gomme magique » : Il est possible que Google ait relancé ses plans pour apporter la suppression d’objets à ses produits. Il a dit qu’il le ferait dans Google Photos, mais cela ne s’est jamais produit. Peut-être que ce sera une exclusivité Pixel 6 ?

Déflou du visage : En fait, Google a déjà confirmé que cela allait arriver, mais le code Pixel 6 Pro soutient l’annonce. Comme son nom l’indique, cela aiderait à nettoyer les visages flous dans vos photos.

Micro Bluetooth : Il est possible que vous puissiez utiliser un microphone connecté via Bluetooth lors de l’enregistrement de vidéos. Les preuves de cela sont fragiles pour le moment, cependant.

Il y a d’autres caractéristiques suggérées dans le résumé complet, mais soit les preuves pour elles sont fragiles, soit XDA ne sait pas à quoi elles serviront.