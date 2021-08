De nombreuses organisations à but non lucratif acceptent actuellement les dons de crypto pour aider l’Afghanistan

21 août 2021 06:08 UTC

| Mis à jour:

21 août 2021 à 06:08 UTC

Par Clark

Besoins de base pour les réfugiés, aide médicale en bas et aide pour les visas – certains utilisateurs de crypto sont des jetons de causalité pour les organisations à but non lucratif et pour aider les Afghans.

Avec des milliers d’Afghans actuellement acceptés comme réfugiés dans de nombreux pays à la suite de la prise de contrôle par les talibans des nombreuses zones extrêmement habitées, plusieurs organisations non commerciales acceptent les dons en crypto-monnaie.

Des milliers, voire des millions, d’Afghans tentent ou sont sur le point de fuir leur objectif, s’inquiètent de ce que les talibans pourraient faire aujourd’hui, ils sont pour la plupart de la foi du pays. Les organisations au service des réfugiés et des personnes en difficulté ont fait passer le mot : elles ont des fonds pour soutenir les Afghans à l’intérieur du sol étranger avec généralement très peu de vêtements sur le dos.

Hearts & Homes for Refugees, une organisation à but non lucratif basée à New York principalement, est actuellement en attente de dons pour aider les quelque 20 000 Afghans encore dans le pays qui attendent les autorités des États-Unis pour obtenir des visas spéciaux pour migrants. Le cluster espère augmenter suffisamment de fonds pour réinstaller les familles afghanes dans le comté de Westchester et accepte actuellement Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin money (BCH), Litecoin (LTC), ZCash (ZEC), Gemini dollar (GUSD), BAL, Yearn.Finance (YFI), plane figure (MATIC), Synthetix (SNX) et Bancor (BNT) grâce à son intégration avec le Giving Block.

CARE, une organisation avec des bureaux à travers la planète qui défend les femmes et les filles, a déclaré que 393 000 Afghans sont déplacés pendant la prise de contrôle des talibans et manquent d’aide d’urgence. Jack Butcher, le père fondateur de la société de conseil Visualizeworth, a lancé une série de « forfaits de soins » non fongibles, ou NFT, dont chacun est destiné à être sursouscrit pour correspondre au prix calculable de l’organisation couvrant les besoins d’urgence d’une famille pendant un mois.

Butcher a mentionné que le gain de 0,028 ETH de chaque vente NFT – totalisant 124 576 $, au 19 août – est allé à CARE pour aider les Afghans. Au moment de la publication, 195 des NFT individuels sont toujours sur le marché pour acheter. Les utilisateurs de crypto ont même le choix d’en acheter 10 à la fois pour 0,28 ETH, soit environ 914 $, pour aider 10 familles jusqu’à fin septembre.

Certaines organisations ayant des opérations sur le fond en Afghanistan utilisent encore en réalité les médias sociaux et posent pour la facilitation. Code to Inspire, un collège qui éduque les femmes afghanes sur le codage et la robotique, accepte les contributions crypto via le Giving Block. Le fondateur Fareshteh Forough a dit de nos jours que les étudiants “codaient toujours à la maison”.

La situation en Afghanistan continue de se développer, mais il y a déjà eu des rapports d’agressions, de meurtres et de violations des droits humains parce que les talibans étendent leur présence. Cependant, il est essentiel que les utilisateurs de crypto bien intentionnés sachent à qui ils donnent ; certains craignent que les escrocs puissent utiliser l’attention des médias à leur avantage en volant des dons destinés aux Afghans.

Clark

Chef de la technologie.