De nombreuses PME estiment que leur équilibre travail-vie est compromis

La transition vers le travail à domicile pendant la pandémie a encore brouillé la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle selon une nouvelle enquête d’Adobe.

Alors que les entreprises du monde entier se préparent à mettre en œuvre des politiques de travail hybride, Adobe a interrogé 5 500 employés d’entreprise et propriétaires de PME dans sept régions du monde pour en savoir plus sur la façon dont leur équilibre travail-vie personnelle a été affecté par le travail à distance.

Alors que beaucoup pensaient au départ que ne pas avoir à passer des heures à faire la navette chaque jour leur donnerait plus de temps, malheureusement, ce temps «libre» est devenu plus de temps de travail.

Parmi les personnes interrogées, 49 pour cent des travailleurs d’entreprise et 56 pour cent des dirigeants de PME déclarent qu’ils travaillent désormais plus d’heures qu’ils ne le souhaiteraient. En fait, les deux groupes travaillent désormais plus que la semaine de travail standard, les travailleurs des entreprises travaillant en moyenne 44,9 heures par semaine et les dirigeants de PME en moyenne 45,1 heures.

Comme le nombre d’heures passées à travailler a augmenté, la pression a également augmenté pour être toujours joignable même après avoir pointé pour la journée. Adobe a constaté que près de la moitié des employés d’entreprise et 60 % des dirigeants de PME se sentent obligés de répondre aux e-mails et aux problèmes des clients après les heures de bureau.

Burnout et la grande démission

Ce temps supplémentaire passé à travailler a créé la recette parfaite pour l’épuisement professionnel avec plus d’un tiers des dirigeants de PME interrogés affirmant avoir vu des employés s’épuiser et s’épuiser en raison de la pression au travail pendant la pandémie.

L’épuisement professionnel a également touché les dirigeants essentiels des petites entreprises (60 %), plus de la moitié (51 %) affirmant qu’ils commencent à perdre la passion qui les a incités à lancer leur propre entreprise en premier lieu. Étonnamment, près de la moitié des propriétaires de petites entreprises essentielles ont déclaré qu’ils seraient prêts à vendre leur entreprise demain s’ils le pouvaient.

D’après les recherches d’Adobe, il n’est pas surprenant que de plus en plus de travailleurs décident de démissionner de leur poste actuel. Cependant, la génération Z mène la charge et plus de la moitié des personnes interrogées de ce groupe déclarent qu’elles envisagent de poursuivre un nouvel emploi au cours de la prochaine année. Ils sont également la génération la moins satisfaite de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (56 %) et de leur emploi en général (59 %).

Parmi les personnes interrogées dans ce groupe, 62 % ont déclaré qu’elles ressentaient le plus de pression pour travailler pendant les « heures de bureau », alors qu’un quart d’entre elles ont déclaré qu’elles travaillaient mieux en dehors de la fenêtre standard de 9h à 17h. En fait, près de la moitié de la génération Z déclare qu’elle travaille souvent au lit.

Bien que l’équilibre travail-vie personnelle des employés ait été négativement affecté par la pandémie, avec le bon logiciel de collaboration en ligne, les bons outils de productivité et les applications de gestion du temps, ils peuvent être en mesure de récupérer une partie de leur temps perdu.