De nombreux Américains ne savent pas qu’ils sont suivis par reconnaissance faciale lors de leurs achats

in

Malgré l’opposition des consommateurs à la reconnaissance faciale, la technologie est actuellement utilisée dans les magasins de détail à travers les États-Unis, selon une nouvelle étude de Piplsay.

Alors que San Francisco a interdit à la police d’utiliser la reconnaissance faciale en 2019 et que l’UE a appelé à une interdiction de cinq ans de la technologie l’année dernière, plusieurs grands détaillants aux États-Unis, dont Lowe’s, Albertsons et Macy’s, l’ont utilisé à la fois pour la fraude et la détection de vol. .

Pourtant, la technologie est actuellement confrontée à une vive opposition de la part des groupes de défense pour être trop invasive selon Piplsay.

Avec des caméras qui suivent les mouvements, le comportement et les émotions des acheteurs de détail, trop d’informations et de données personnelles sont-elles divulguées pour offrir une expérience client améliorée et une sécurité accrue ?

Complètement inconscient

Pour en savoir plus sur les opinions des consommateurs et les niveaux de confort en ce qui concerne l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, Piplsay a interrogé 31 184 Américains à travers le pays pour compiler son nouveau rapport « Technologie de reconnaissance faciale dans le commerce de détail ».

Parmi les personnes interrogées, près de la moitié (40 %) ne savaient absolument pas que les détaillants avaient commencé à utiliser la technologie de reconnaissance faciale dans leurs magasins, tandis que 60 % ont déclaré qu’ils savaient que cette technologie était en cours de déploiement.

Lorsqu’il s’agissait de savoir si les personnes interrogées soutenaient ou non l’utilisation de la reconnaissance faciale par les détaillants, 42 % ont déclaré que cela ne les dérangeait pas tandis que 38 % ont déclaré qu’elles étaient contre son utilisation dans les magasins. Parmi ceux qui s’opposent à son utilisation, 22% ont déclaré qu’ils pensaient que la reconnaissance faciale était une atteinte à la vie privée, tandis que 16% ont déclaré qu’ils pensaient qu’elle pouvait être inexacte ou discriminatoire.

Les répondants à l’enquête de Piplsay ont également déclaré que les magasins utilisant la reconnaissance faciale devraient informer les clients à l’avance qu’ils sont suivis (69 %), tandis qu’un pourcentage similaire (65 %) a déclaré que les magasins utilisant cette technologie devraient offrir aux clients un moyen de se retirer.

S’il est logique que les magasins de proximité Amazon Go sans caissier d’Amazon utilisent la reconnaissance faciale, il n’en va pas de même pour les détaillants lorsque l’utilisation de la technologie n’offre aucun avantage immédiat aux consommateurs.