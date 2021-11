De nombreux clients T-Mobile signalent qu’ils ne peuvent pas appeler Verizon, AT&T ou d’autres numéros T-Mobile

Les clients de T-Mobile ont signalé des problèmes pour passer et recevoir des appels tout l’après-midi, avec des problèmes fréquemment liés aux numéros Verizon.

Verizon et T-Mobile disent tous deux que leurs réseaux n’étaient pas en faute

Tout a commencé vers 14 h HE cet après-midi, avec des points chauds affichés dans la plupart des grandes zones métropolitaines sur Downdetector. Les premiers rapports suggéraient que Verizon pourrait avoir des problèmes, mais le porte-parole de Verizon, Kevin King, a déclaré à The Verge que son réseau fonctionnait « comme d’habitude ».

T-Mobile a refusé de fournir un devis d’un porte-parole nommé, mais un représentant a envoyé le message suivant à partir de l’adresse de relations avec les médias de la société : « Nous n’avons aucune indication qu’il s’agit d’un problème de réseau T-Mobile, mais nous avons pris des mesures pour rediriger nos clients et ont été en contact étroit avec Verizon tout au long de la journée alors qu’ils s’efforcent de résoudre ce problème. Nous nous excusons auprès de tous les clients qui ont été touchés.

Carte Downdetector montrant la panne de T-Mobile concentrée le long de la côte est et du Midwest.Image de Downdetector

Un certain nombre d’utilisateurs sur Twitter se sont plaints de la panne, les clients de T-Mobile s’inquiétant fréquemment d’appeler d’autres réseaux et, dans certains cas, même d’autres clients de T-Mobile. Les problèmes signalés vont des appels interrompus instantanément, aux messages « tous les circuits sont occupés », au décalage même lorsque les gens sont en mesure d’obtenir une connexion.

Un appel test entre un numéro prépayé T-Mobile et un numéro Verizon a fonctionné pour nous, mais les publications sur les réseaux sociaux continuent de signaler des problèmes.

Nous n’avons pas vu de rapports généralisés sur les problèmes d’AT&T, à l’exception des clients de T-Mobile qui ont des problèmes pour appeler.

On ne sait toujours pas exactement ce qui causait les problèmes, ou même qui en a ressenti l’impact. Cependant, comme l’a indiqué T-Mobile, plus tard dans la soirée, le nombre de problèmes signalés a fortement diminué et les choses semblent revenir à la normale.

Mise à jour le 29 novembre à 23 h HE : Ajout d’une déclaration de T-Mobile et note que le problème semble disparaître.