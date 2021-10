Avec sa chute de prix stupéfiante – malgré les perspectives optimistes de la direction – vous vous demandez peut-être si le marché ne comprend tout simplement pas la situation avec Skillz (NYSE :SKLZ). Pas si vite. Malheureusement, le sentiment envers les actions SKLZ est juste sur l’argent.

Comment? Il y a quelques mois, alors qu’il se négociait à des prix beaucoup plus élevés, cela semblait être une véritable histoire de croissance. Construisant la base d’utilisateurs de sa plate-forme de jeu mobile compétitive en argent réel, Skillz est sur le point de devenir une entreprise massive. Celui qui, à grande échelle, aurait des marges d’exploitation élevées.

Flash en avant jusqu’à aujourd’hui, cependant, et il est difficile de maintenir ce point de vue. À première vue, la société semble toujours se développer à un rythme rapide. Mais en y regardant de plus près, les chiffres suivants peuvent ne pas être aussi stellaires. Sur la base d’indicateurs tels que les utilisateurs actifs mensuels (MAU) et le revenu moyen par utilisateur payant (ARPPU), il peut y avoir des problèmes à venir.

S’il continue à lutter pour augmenter les revenus de sa base d’utilisateurs existante ? Il devra continuer à dépenser massivement pour l’acquisition de nouveaux utilisateurs. Cela signifie un chemin plus nuageux pour sortir du rouge et atteindre la rentabilité.

Compte tenu de cette préoccupation et de la perspective qu’il ne réponde pas aux attentes lors de la prochaine publication des résultats trimestriels le 3 novembre, je vous suggère de rester à l’écart.

Pourquoi SKLZ Stock Tanked

Plusieurs facteurs ont joué un rôle dans l’envoi de Skillz de 46,30 $ à 9 $ par action. Premièrement, le recul des actions des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) au printemps dernier. En tant qu’ancienne SPAC elle-même, elle a également connu des baisses, car ces types d’actions ont perdu de leur popularité auprès des investisseurs de détail.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle le stock de SKLZ est si bas. Des développements, tels que son offre secondaire en mars, l’ont également mis sous pression. Pourtant, ce qui a entraîné l’essentiel de sa baisse de prix au cours des huit derniers mois, c’est le brusque changement de sentiment quant à ses perspectives d’avenir.

Comme je l’ai laissé entendre ci-dessus, au plus haut niveau, ce jeu de jeu mobile semble être toujours une entreprise à croissance rapide. Les revenus pour le trimestre (89,5 millions de dollars) ont augmenté de 52 % en glissement annuel. Les bénéfices bruts ont augmenté du même pourcentage. Cependant, dans sa publication des résultats trimestriels pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021, quelques chiffres ressortent.

À savoir ses numéros MAU et ARPPU. Entre les trimestres de mars et de juin, les MAU sont passées de 2,6 millions à 2,4 millions. D’un trimestre à l’autre, l’ARPPU est passé de 64,99 $ à 64,36 $.

La vente à emporter ? Sa stratégie consistant à dépenser massivement pour attirer de nouveaux utilisateurs, puis maximiser leurs revenus au fil du temps n’a pas fonctionné. Le taux de désabonnement est toujours élevé. C’est pourquoi, bien que les revenus et le bénéfice brut aient grimpé en flèche, les pertes nettes l’ont fait aussi. Pour le troisième trimestre 2021 (T3 2021), la société a perdu 79,6 millions de dollars, soit près de quatre fois ses pertes (20,2 millions de dollars) au troisième trimestre 2020.

Skillz n’a pas de mal à attirer les nouveaux utilisateurs. Les garder et les faire dépenser, c’est là que réside le défi. Il a un plan de match pour améliorer la rétention de ces utilisateurs et attirer plus d’utilisateurs sur la plate-forme sans dépenses publicitaires aussi agressives.

Le problème? Reste à savoir si cela fonctionne.

Au mieux, c’est une situation « Montrez-moi »

Sachant très bien qu’elle est sur une voie inquiétante vers de nouvelles pertes, la société change intelligemment sa stratégie. C’est pourquoi, ces derniers mois, il a réalisé une acquisition majeure et a conclu un accord de partenariat majeur avec un développeur de jeux mobiles.

Qu’est-ce que l’entreprise obtient en achetant Aarki, une plateforme publicitaire de jeux mobiles ? En juin, deux analystes (Michael Graham et Maria Ripps) de Canaccord Genuity ont cité deux raisons pour lesquelles cette transaction était positive pour le titre SKLZ.

Premièrement, il améliore sa proposition de valeur pour les futurs développeurs de jeux tiers. Offrant une monétisation publicitaire en interne, ainsi qu’une plate-forme permettant aux développeurs d’exploiter leurs jeux, Skillz peut être en mesure d’améliorer la qualité de son offre. Deuxièmement, disposer d’une agence de publicité mobile en interne contribuera à réduire ses coûts d’acquisition d’utilisateurs. Quant à son contrat de développeur de jeux mobiles ? En partenariat avec Quitter les jeux, Skillz entend rendre sa plateforme plus compétitive, en proposant une plus large sélection de jeux (y compris des jeux de course et de combat).

Mais bien qu’il puisse avoir un plan pour ses problèmes actuels, il s’agit toujours, au mieux, d’une situation de « montrez-moi ». Jusqu’à ce qu’il puisse montrer aux investisseurs dans ses résultats qu’il continue d’augmenter ses revenus, les MAU et les revenus par utilisateur, tout en maîtrisant les coûts ? Ne comptez pas sur une reprise.

Le verdict sur Skillz Stock

En théorie, ce titre de croissance autrefois chaud a un chemin vers la reprise. Pourtant, corriger ce qui ne va pas (coûts d’acquisition de clients démesurés par rapport aux revenus) va prendre du temps. Ses problèmes d’aujourd’hui ne seront pas résolus en un quart ou deux. Dans cet esprit, ne retenez pas votre souffle que ses prochains résultats pour le trimestre de septembre dépasseront les attentes des analystes.

Compte tenu de ces facteurs et de sa note F dans Portfolio Grader, éviter les actions SKLZ est votre meilleur choix.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

