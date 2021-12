De nombreux fans de OnePlus n’aiment pas Oxygen OS 12 « stable »

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

La version Oxygen OS 12 qui a été déployée sur les téléphones OnePlus 9 cette semaine ne reçoit pas un accueil chaleureux. Les bogues, les fonctionnalités manquantes et d’autres problèmes sont les principales sources de discorde. Ce contrecoup précoce pour les lancements « stables » devient la norme pour OnePlus.

Vous vous souvenez quand OnePlus a déployé la mise à jour Oxygen OS 11 vers la série OnePlus 8 ? Cela ne s’est pas si bien passé. Ou que diriez-vous du même logiciel pour la série OnePlus 7 ? Cela est arrivé incroyablement tard et ne s’est pas très bien passé non plus. Espérons que les choses iraient mieux cette fois-ci, non?

Le plus flagrant est que de nombreux éléments de base d’Oxygen OS ne sont pas présents sur la version Android 12. Cela inclut de nombreuses options de personnalisation, telles que la possibilité de modifier des icônes individuelles, de personnaliser la barre d’état, de changer l’icône de la batterie, etc. Il n’y a également aucun moyen de désactiver le flux Google (la page qui apparaît lorsque vous balayez vers la gauche sur l’écran d’accueil). Il semble que l’hybridation d’Oxygen OS et de Color OS d’Oppo ne se fasse pas sans sacrifices.

Il existe également de nombreuses plaintes selon lesquelles peu de choses ont changé avec le système depuis la version bêta précédente. Le journal des modifications officiel est également critiqué car il manque de nombreux changements que les utilisateurs peuvent voir lorsqu’ils utilisent Oxygen OS 12.

Si vous possédez un OnePlus 9 ou 9 Pro, vous souhaiterez peut-être transmettre la mise à jour pour le moment.

commentaires