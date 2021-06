De nombreux grands sites Web sont actuellement en panne en raison d’un problème de CDN affectant Amazon, Reddit et plus

in

De nombreux grands sites Web sont actuellement en panne en raison d’un problème majeur de CDN utilisé par de nombreux grands sites Web. Le problème semble provenir du réseau Fastly CDN.

Les sites Web qui rencontrent actuellement des problèmes incluent Amazon, Reddit et The New York Times.

Un CDN est un réseau de diffusion de contenu qui stocke les données sur des serveurs régionaux, permettant aux sites Web de diffuser du contenu plus rapidement. Les défaillances sont rares, mais lorsqu’elles se produisent, elles ont des implications de grande envergure, comme nous le voyons actuellement.

Pour l’instant, les utilisateurs finaux n’auront plus qu’à attendre que les problèmes en amont soient résolus et les sites se remettront progressivement en ligne automatiquement.

