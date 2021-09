De nombreux informaticiens accepteraient une baisse de salaire permanente à la FMH

De nombreux professionnels de l’informatique accepteraient volontiers une réduction de salaire pour rester indéfiniment dans une configuration de travail à distance, selon un nouveau rapport.

Les recherches du fournisseur de solutions financières Hitachi Capital UK ont révélé que le fait de pouvoir passer plus de temps avec leur famille, ainsi que de pouvoir équilibrer les responsabilités ménagères et familiales avec le travail sont les principales motivations pour la plupart des employés, tandis que la socialisation au bureau semble être l’un des des choses rares qui leur manqueraient dans la vie de bureau.

C’est aussi pourquoi un arrangement flexible, dans lequel les employés choisissent les jours de la semaine qu’ils passeraient au bureau, semble être le choix le plus populaire dans l’ensemble.

L’entreprise a interrogé 1 000 employés de bureau au Royaume-Uni et a constaté que 27% accepteraient une baisse de salaire pour rester en permanence à travailler à domicile. En moyenne, les travailleurs accepteraient volontiers une réduction de 8 %, alors que certains accepteraient même jusqu’à 20 %.

Dans tous les secteurs d’activité, les personnes travaillant dans les médias et les loisirs étaient les plus disposées à accepter une réduction de salaire afin de rester à distance, tandis que celles travaillant dans les domaines de la finance et du droit étaient les moins heureuses de le faire.

Chat manquant sur le refroidisseur d’eau

De façon peut-être surprenante, les travailleurs les plus intéressés par cet arrangement semblent également être les moins rémunérés (un tiers de ceux qui gagnent moins de 55 000 $ par année, contre 20 % de ceux qui gagnent 55 000 $ et plus).

De plus, plus la main-d’œuvre est jeune, plus le travail à domicile est populaire. Près de deux sur cinq (39%) des membres de la génération Z souhaitent un poste permanent à temps plein, contre 16% des millennials. Mais ce sont les millennials qui envisageraient majoritairement une baisse de salaire (35%), suivis des plus de 55 ans (25%).

Près d’un tiers (31 %) manqueraient la socialisation au bureau.

L’emplacement joue un rôle majeur dans le sentiment des employés envers le travail à distance, affirme en outre le rapport, indiquant que pour les Écossais, la socialisation est le principal facteur de retour au bureau (32 %). À l’inverse, 50 % des travailleurs du Nord-Est aimeraient rester éloignés, car cela offre une plus grande productivité.

« La pandémie a entraîné un changement radical dans la façon dont les gens veulent travailler afin de gérer efficacement leurs engagements au travail et à la maison. Il est clair que la majorité des employés se sont très bien adaptés au travail à distance tout en améliorant réellement la productivité », a noté Theresa Lindsay, Group Marketing Director chez Hitachi Capital UK.

« À l’avenir, nos recherches montrent clairement que la clameur pour le travail flexible est si forte que de nombreux employés sont même prêts à sacrifier leur salaire pour parvenir à un meilleur équilibre travail-vie à long terme… il est clair que les employeurs peuvent également saisir le l’opportunité de puiser dans le vivier de talents plus large qui s’est traduit par une plus grande flexibilité, non seulement pour réaliser leurs propres ambitions de croissance, mais qui soutient également la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail.