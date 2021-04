De nombreux investisseurs frappent à la porte de la Formule 1

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, est optimiste pour l’avenir de la série avec «de nombreux investisseurs» qui frappent à sa porte.

Domenicali, ancien patron de l’équipe Ferrari, a repris le contrôle de la Formule 1 de Chase Carey au début de 2021.

C’est un rôle qui le voit faire avancer le sport, espérons-le dans un avenir radieux, mais il respectera toujours le fait que la Formule 1 est la marque que Bernie Ecclestone a autrefois construite lorsqu’il était connu comme le suprême de la F1.

«Je ne veux pas me mettre au même niveau que Bernie», a déclaré Domenicali dans une interview avec Auto Bild.

«Il a fait de la Formule 1 un événement sportif mondial. C’est son bébé qu’il a fait grand. Je remplace maintenant Chase Carey, qui a initié le futur.

«Nous avons un contrat de base avec les équipes. Nous avons un plafond budgétaire. Ces deux éléments nous donnent une stabilité pour l’avenir. Et ce qu’il ne faut pas oublier: il y a beaucoup d’intérêt du marché financier pour la Formule 1.

«De nombreux investisseurs frappent à notre porte. C’est un bon signe. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait jamais à être à cette position au sommet de l’échelle de Formule 1, Domenicali a répondu: «Absolument pas. Je me souviens encore d’avoir garé les camions dans le paddock d’Imola quand j’étais diplômé du lycée.

«J’étais un fan passionné de Formule 1 et en tant que tel, les stars et surtout Bernie Ecclestone étaient hors de ma portée. Puis, au fil des ans, je suis devenu une partie de ce monde chez Ferrari, et maintenant je suis PDG. Je considère que c’est un grand privilège.

Alors, maintenant c’est le travail de Domenicali de façonner la Formule 1 pour la prochaine génération, quelle est exactement sa vision?

«D’abord et avant tout, que la F1 est un sport qui doit divertir les fans, fournir une plate-forme durable pour les équipes et donner aux pilotes l’occasion de montrer leurs talents héroïques», a-t-il expliqué.

«Dans le même temps, nous voulons aussi offrir aux industriels la possibilité de développer leur technologie pour la route comme dans un laboratoire et de la présenter au monde.

«Après tout, il ne faut pas oublier: nos moteurs hybrides sont les plus efficaces au monde. Avec seulement 100 kilos d’essence, nous parcourons 305 kilomètres en un temps record. C’est unique et à l’avenir, nous voulons faire passer cette technologie à un niveau supérieur avec un carburant durable – pour garder les fabricants présents et en attirer de nouveaux.

«De la même manière, nous devons parler le langage de la jeune génération de fans et les convaincre de la Formule 1.»

