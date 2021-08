De nombreux jeunes ont utilisé l’argent de stimulation pour acheter de la crypto ⋆ Crypto new media

Une nouvelle enquête suggère que de nombreux jeunes qui ont obtenu des fonds de relance du gouvernement pendant la pandémie de COVID-19 ont dépensé leurs fonds en actions et en crypto-monnaie.

L’enquête dit : « Les jeunes apprécient la crypto ! »

Il faut s’y attendre à bien des égards compte tenu du niveau extraordinaire de méfiance que de nombreux millennials et membres des jeunes générations ont envers les banques et institutions financières standard. Bon nombre de ces personnes ont grandi à l’époque de la Grande Récession, une période au cours de laquelle les banques et autres sociétés monétaires ont profité des accédants à la propriété et d’autres investisseurs potentiels.

Bon nombre de ces personnes n’avaient pas les connaissances ou les fonds nécessaires pour prendre les décisions d’investissement dans lesquelles elles se sont engagées, et pourtant les banques ont permis que les choses avancent sans mentionner les conséquences tout en sachant qu’elles pouvaient vendre des maisons saisies et s’engager dans des ventes à découvert à récupérer leurs fonds dans le pire des cas.

C’était aussi une époque où de nombreuses sociétés de cartes de crédit et de débit et d’établissements similaires recevaient des milliards de dollars de renflouement de la part des gouvernements du monde entier, tandis que toutes les « petites personnes » qui ont finalement été exploitées par ces grandes sociétés et systèmes se sont retrouvées avec rien. C’était la réalité dont de nombreuses jeunes générations étaient témoins, et par conséquent, beaucoup ne font pas confiance à l’argent standard comme ils le font en crypto.

Les actifs numériques ont vraiment fait leur chemin dans le cœur des jeunes générations, de nombreuses sociétés de sondage prenant note de l’importance des jeunes investisseurs dans le domaine de la monnaie numérique. Cette dernière enquête vient de CNBC et Momentive. L’étude suggère qu’environ 49 % des personnes âgées de 18 à 34 ans ont utilisé les fonds de relance qu’elles ont reçus des administrations Trump et Biden pour acheter des actifs numériques et des stock-options.

Stimulus Money = investissements en monnaie numérique

Pour aller encore plus loin, environ neuf pour cent des participants au sondage ont investi leur argent dans des fonds communs de placement, tandis qu’environ huit pour cent ont décidé d’acheter des fonds négociés en bourse (FNB). Environ 5 500 adultes ont été interrogés entre le 4 et le 9 août. En outre, jusqu’à 25 % des participants ont déclaré avoir commencé à investir au cours de la dernière année et demie, tandis que plus de 70 % ont déclaré avoir commencé leur parcours d’investissement en 2019 ou avant. .

Les habitudes d’achat basées sur les stimuli de la plupart des Américains ont été remarquées par des bourses de crypto-monnaie telles que Coinbase. Basée à San Francisco, la société a déclaré qu’elle commençait à voir que bon nombre des derniers achats de pièces de monnaie qui ont eu lieu au plus fort de la pandémie de COVID étaient d’environ 1 200 $, ce qui est la valeur de la première série de contrôles de relance. En mettant deux et deux ensemble, Coinbase a dû supposer qu’une grande partie de l’argent versé dans ses offres d’actifs provenait du gouvernement.

