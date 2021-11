De nombreux jeux Xbox 360 ont reçu des mises à jour mystérieuses avant le 20e anniversaire de la Xbox

Je ne sais pas pour vous, mais Xbox a 20 ans aussi. Avant le stream anniversaire prévu de la société demain, Microsoft a publié une série de mises à jour de certains jeux Xbox 360 préférés des fans qui pourraient finir par améliorer la rétrocompatibilité des titres.

Beaucoup de titres proviennent de Bethesda, il est donc logique que Xbox veuille les mettre en lumière – à quoi bon acquérir une entreprise pour 7,5 milliards de dollars si vous ne pouvez pas montrer les marchandises, après tout ?

Selon VGC, Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fable Anniversary, Fable 3, Dead Space, Dead Space 3, Dragon Age Origins et Dragon Age 2 ont tous été fournis avec une mise à jour.

Bien que l’éditeur n’ait pas encore fourni de détails sur ce à quoi ces mises à jour sont conçues, il y a déjà des spéculations selon lesquelles ces jeux pourraient bénéficier d’une fonctionnalité de compatibilité descendante améliorée. Ces jeux – dans certains cas – ont plus de 10 ans… qu’est-ce qu’un patch pourrait faire d’autre pour eux ? Nous savons très bien à quel point il est difficile de mettre à jour des jeux hérités comme celui-ci avec du nouveau contenu, etc.

Nous n’avons pas longtemps à attendre pour le savoir. Demain, 15 novembre, la société organise une diffusion en direct pour célébrer avec style l’anniversaire historique de ces deux décennies. Les jubilations commencent à 10h PST / 13h HNE / 18h GMT, et l’événement sera diffusé sur les chaînes YouTube, Facebook et Twitch de la Xbox. Vous pouvez vous inscrire au Xbox FanFest pour gagner des cadeaux pendant le spectacle – assurez-vous de vous y rendre rapidement, vous ne voulez pas manquer.

Ailleurs, Xbox célèbre son 20e anniversaire en lançant de jolis nouveaux produits, y compris un contrôleur translucide qui semble tout droit venu des années 90. Je savais que c’était un problème quand il a été montré.

Tout a changé depuis le lancement de la Xbox dans les années 2000, et nous attendons des surprises nostalgiques du livestream de demain. Xbox a déjà réintroduit les lames emblématiques de la 360 (en quelque sorte). Que voudriez-vous que Microsoft inclue ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.