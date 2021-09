De nombreux migrants haïtiens sont libérés aux États-Unis, selon des responsables ⋆ .

in

De nombreux migrants haïtiens campés dans une petite ville frontalière du Texas sont libérés aux États-Unis, ont déclaré deux responsables américains, contredisant les déclarations publiques de l’administration Biden selon lesquelles les milliers de personnes dans le camp risquaient une expulsion immédiate.

Des Haïtiens ont été libérés à « très, très grande échelle » ces derniers jours, selon un responsable américain qui a chiffré le chiffre par milliers. Le responsable, qui a une connaissance directe des opérations, n’a pas été autorisé à discuter de l’affaire mardi et a parlé sous couvert d’anonymat.

Des migrants, dont beaucoup d’Haïti, traversent le fleuve Rio Grande depuis Del Rio, au Texas, pour retourner à Ciudad Acuña, au Mexique, le lundi 20 septembre 2021, pour éviter l’expulsion des États-Unis (AP Photo/Felix Marquez)

Beaucoup ont été libérés avec des avis de comparution dans un bureau d’immigration dans les 60 jours, un résultat qui nécessite moins de temps de traitement de la part des agents de la patrouille frontalière que d’ordonner une comparution devant un tribunal de l’immigration et indique la vitesse à laquelle les autorités agissent, a déclaré le responsable.

Le Département de la sécurité intérieure a transporté des Haïtiens de Del Rio à El Paso, Laredo et la vallée du Rio Grande le long de la frontière texane, et a ajouté cette semaine des vols à destination de Tucson, en Arizona, a déclaré le responsable. Ils sont traités par la patrouille frontalière à ces endroits.

Un deuxième responsable américain, également au courant et s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré qu’un grand nombre d’Haïtiens étaient traités en vertu des lois sur l’immigration et n’étaient pas placés sur des vols d’expulsion vers Haïti qui ont commencé dimanche. Le fonctionnaire ne pouvait pas être plus précis sur le nombre.

Les autorités américaines se sont précipitées ces derniers jours pour trouver des bus à destination de Tucson, mais ont eu recours à des vols lorsqu’elles n’ont pas pu trouver suffisamment d’entrepreneurs en transport, ont déclaré les deux responsables. Les avions des garde-côtes ont emmené les Haïtiens de Del Rio à El Paso.

Les libérations aux États-Unis se produisaient malgré le signal d’un effort massif pour expulser les Haïtiens sur les vols vers Haïti en vertu d’une autorité liée à la pandémie qui refuse aux migrants la possibilité de demander l’asile. Un troisième responsable américain non autorisé à discuter des opérations a déclaré qu’il y avait sept vols quotidiens vers Haïti prévus à partir de mercredi.

Les récits de libérations à grande échelle – certains observés à la gare routière de Del Rio par des journalistes d’Associated Press – sont en contradiction avec les déclarations faites la veille par le secrétaire à la Sécurité intérieure. Alexandre Mayorkas, qui s’est rendu à Del Rio pour promettre une action rapide.

Des migrants, dont beaucoup d’Haïti, sont vus dans un campement le long du pont international de Del Rio près du Rio Grande, le mardi 21 septembre 2021, à Del Rio, au Texas. Les options qui restent pour des milliers de migrants haïtiens à cheval sur la frontière Mexique-Texas se rétrécissent alors que le gouvernement des États-Unis accélère jusqu’à six vols d’expulsion prévus vers Haïti et le Mexique a commencé à en éloigner certains de la frontière. (Photo AP/Julio Cortez)

« Si vous venez aux États-Unis illégalement, vous serez renvoyé, votre voyage ne réussira pas et vous mettrez en danger votre vie et celle de votre famille », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi.

Les libérations interviennent au milieu d’un effort rapide pour vider le camp sous un pont qui, selon certaines estimations, aurait retenu plus de 14 000 personnes au cours du week-end dans une ville de 35 000 habitants. Gouverneur du Texas Greg Abbott, lors d’une visite mardi à Del Rio, a déclaré que le plus haut responsable du comté lui avait dit que le décompte le plus récent dans le camp était d’environ 8 600 migrants.

Les critères pour décider qui est transporté vers Haïti et qui est libéré aux États-Unis n’étaient pas clairs, mais deux responsables américains ont déclaré que les adultes célibataires étaient la priorité pour les vols d’expulsion.

Le département de la sécurité intérieure n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire tard mardi soir.

Pendant ce temps, le Mexique a commencé à éloigner les migrants haïtiens de la frontière américaine en bus et en avion, ont annoncé mardi les autorités, signalant un nouveau niveau de soutien aux États-Unis alors que le camp présentait au président Joe Biden avec un défi humanitaire et de plus en plus politique.

La Maison Blanche fait face à une vive condamnation bipartite. Les républicains disent que les politiques de l’administration Biden ont conduit les Haïtiens à croire qu’ils obtiendraient l’asile. Les démocrates expriment leur indignation après que des images soient devenues virales cette semaine d’agents de la patrouille frontalière à cheval utilisant des tactiques agressives contre les migrants.

Le Mexique a aidé à des moments clés auparavant. Il a intensifié les patrouilles pour empêcher les enfants d’Amérique centrale non accompagnés d’atteindre la frontière du Texas en 2014, a permis à des dizaines de milliers de demandeurs d’asile d’attendre au Mexique pour des audiences devant les tribunaux américains de l’immigration en 2019 et, le mois dernier, a commencé à expulser des migrants d’Amérique centrale vers le Guatemala. après que l’administration Biden les ait envoyés dans le sud du Mexique.

Marcelo Ebrard, le secrétaire d’État aux relations étrangères du Mexique, a déclaré mardi qu’il s’était entretenu avec son homologue américain, le secrétaire d’État Antoine Blinken, sur la situation des Haïtiens. Ebrard a déclaré que la plupart des Haïtiens avaient déjà le statut de réfugié au Chili ou au Brésil et ne le cherchaient pas au Mexique.

“Ce qu’ils demandent, c’est d’être autorisés à traverser librement le Mexique vers les États-Unis”, a déclaré Ebrard.

Deux fonctionnaires fédéraux mexicains, qui ont requis l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement, ont confirmé les actions du Mexique.

L’un des responsables a déclaré que trois bus remplis de migrants avaient quitté Acuña mardi matin pour Piedras Negras, à environ 90 kilomètres de la frontière, où ils ont embarqué sur un vol pour la ville méridionale de Villahermosa, dans l’État de Tabasco.

L’autre responsable a déclaré qu’il y avait un vol lundi entre la ville de Monterrey, dans le nord, et la ville de Tapachula, dans le sud, près de la frontière guatémaltèque. Tapachula abrite le plus grand centre de détention pour immigrés d’Amérique latine. Le vol transportait environ 100 migrants qui avaient été récupérés autour de la gare routière de Monterrey, une plaque tournante pour diverses routes au nord de la frontière américaine.

Le deuxième responsable a déclaré que le plan était de déplacer à Tapachula tous les Haïtiens qui avaient déjà demandé l’asile au Mexique.

Les migrants haïtiens qui se trouvent déjà dans les centres de détention du Mexique et n’ont pas demandé l’asile seront les premiers à être acheminés directement vers Haïti une fois que le Mexique aura commencé ces vols, selon le responsable.

Des migrants haïtiens se rassemblent sur les rives du Rio Grande après avoir traversé les États-Unis en provenance du Mexique, le samedi 18 septembre 2021, à Del Rio, au Texas. (Photo AP/Eric Gay)

Autour de Ciudad Acuña, les autorités mexicaines redoublent d’efforts pour éloigner les migrants de la frontière. Il y a eu des détentions pendant la nuit par des agents d’immigration et des descentes dans des hôtels connus pour héberger des migrants.

“Tout d’un coup, ils ont frappé à la porte et (hurlé) ‘immigration’, ‘police’, comme s’ils cherchaient des trafiquants de drogue”, a déclaré Freddy Registre, un Vénézuélien de 37 ans séjournant dans un hôtel avec sa femme haïtienne, Vedette Dollard. Le couple a été surpris à minuit.

Les autorités ont emmené quatre personnes et d’autres qui se trouvaient à l’extérieur de l’hôtel, a-t-il déclaré. “Ils ont pris nos téléphones pour enquêter et nous ont emmenés aux bureaux de l’immigration, ont pris nos photos”, a déclaré Registre. Ils ont été détenus pendant la nuit mais ont finalement été rendus à leurs téléphones et relâchés. Les autorités leur ont donné deux options : quitter le Mexique ou retourner à Tapachula.

Mardi après-midi, ils ont décidé de quitter la ville. Ils ont acheté des billets pour un trajet en bus vers l’État de Veracruz, sur la côte du golfe du Mexique, prévoyant de continuer jusqu’à Tapachula où ils avaient déjà demandé l’asile.

D’autres sont partis sans qu’on le leur dise. De petits groupes sont arrivés à la gare routière de Ciudad Acuña pour acheter des billets pour Veracruz, Monterrey et Mexico. Les mêmes lignes de bus interdites de leur vendre des billets pour des trajets vers le nord à travers le Mexique, leur ont vendu des billets pour se diriger vers le sud sans problème.

En Haïti, des dizaines de migrants mécontents d’avoir été expulsés des États-Unis ont tenté de se précipiter dans un avion qui a atterri mardi après-midi à Port-au-Prince alors qu’ils criaient après les autorités. Un agent de sécurité a fermé la porte de l’avion à temps alors que certains déportés ont commencé à jeter des pierres et des chaussures sur l’avion. Plusieurs d’entre eux ont perdu leurs biens dans la bagarre à l’arrivée de la police. Le groupe débarquait de l’un des trois vols prévus pour la journée.

