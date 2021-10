De nombreux routeurs maillés Eero prendront en charge la matière

Dans les mois à venir, vos routeurs maillés Eero modernes pourront vous aider à faire fonctionner votre maison intelligente. Le cofondateur et PDG d’eero, Nick Weaver, a récemment annoncé que les versions modernes de ses routeurs Wi-Fi seraient mises à jour pour prendre en charge Matter.

Pourquoi est-ce important ?

Matter est une norme de maison intelligente qui devrait arriver en 2022. Elle permettra une configuration plus facile des appareils intelligents pour la maison, car tout hôte Matter compatible pourra découvrir et travailler avec n’importe quel autre appareil Matter. Amazon, Apple et Google sont tous d’accord avec la nouvelle norme.

Les routeurs maillés Eero prennent en charge le protocole Thread depuis un certain temps. Il s’agit du même protocole que HomeKit d’Apple utilise pour améliorer la capacité des appareils domestiques intelligents à se mettre en réseau efficacement. En substance, Thread et Matter permettent tous deux aux appareils domestiques intelligents d’être à la fois client et hôte. Cela signifie que votre éclairage intelligent peut aider à étendre votre réseau domestique intelligent, vous n’avez donc pas besoin d’utiliser des concentrateurs pour combler les points morts.

Weaver n’a pas dit quand les routeurs Wi-Fi eero équipés de Thread prendraient en charge Matter, mais seulement que la mise à jour est à venir. Cette nouvelle capacité fera de vos routeurs maillés eero une partie de votre réseau domestique intelligent conforme à Matter. Selon le site Web d’eero, la plupart de ses produits prennent actuellement en charge Thread, nous pouvons donc supposer qu’ils prendront également en charge Matter.

eero Pro (Wi-Fi 5), eero Beacon (Wi-Fi 5), eero Pro 6 et eero 6 prennent tous en charge le routage de bordure de thread à partir d’eeroOS v6.4.0. Le Wi-Fi 5 eero et la première génération eero ne prennent pas en charge Thread.

Cela permettra une expansion encore meilleure de votre maison intelligente, en atténuant les zones mortes que vous devez essayer de trouver un moyen de combler. Weaver a souligné que même si Thread n’a vraiment montré aucun signe de démarrage jusqu’à ce qu’il fasse partie de la norme de la matière, « C’est différent cette fois. »