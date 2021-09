De nombreux téléphones Google Pixel 3 maçonnés, aucune raison connue

TL;DR

De plus en plus d’utilisateurs dans le monde trouvent leurs téléphones Google Pixel 3 bloqués. La plupart des cas impliquent que les téléphones passent en mode EDL, puis y restent bloqués. Il est possible qu’il s’agisse d’une panne matérielle, mais la véritable cause reste un mystère pour le moment.

Google n’est pas étranger aux problèmes matériels sur ses téléphones. Le Nexus 6P – que Google a co-créé avec Huawei – est l’un des téléphones les plus notoires pour les problèmes après-vente qui ont essentiellement bloqué l’appareil. Google a finalement payé pour un recours collectif.

Essentiellement, les utilisateurs trouvent les téléphones bloqués en “mode de téléchargement d’urgence”, également connu sous le nom de mode EDL. Le mode EDL est un type de récupération lié à Qualcomm, suggérant que le problème pourrait être lié au matériel Qualcomm à l’intérieur du téléphone. Cela pourrait inclure le processeur (le Qualcomm Snapdragon 845), le modem ou l’un des autres bits Qualcomm à l’intérieur du Pixel 3.

Malheureusement, il ne semble pas y avoir de moyen pour les personnes possédant un Google Pixel 3 en brique de sortir du mode EDL. Redémarrer le téléphone ne change rien. Des méthodes encore plus techniques qui sont généralement réservées au flashage des ROM et autres ne fonctionnent pas. Le téléphone démarre simplement en mode EDL, y reste, et c’est tout.

À son honneur, des personnes du support Google sont apparues dans certains des fils de support. Cependant, ils demandent essentiellement des journaux et d’autres diagnostics, qui, bien sûr, sont impossibles à récupérer avec les téléphones piégés en mode EDL.

