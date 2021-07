De nombreux utilisateurs ne font toujours rien pour protéger nos appareils IoT

De nombreux utilisateurs ne prennent aucune mesure pour sécuriser leurs appareils Internet des objets (IoT), plaçant leurs fichiers personnels et leurs appareils, à risque d’une violation ou d’un autre incident similaire, selon une nouvelle recherche.

Un sondage réalisé par NordVPN auprès de 7 000 personnes d’Australie, du Canada, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis a révélé que si 95% des personnes au Royaume-Uni ont un appareil IoT dans leur foyer, près d’un cinquième n’en a pas pris. mesures pour les protéger.

Les appareils IoT, tels que les routeurs, les téléviseurs intelligents, les haut-parleurs intelligents, les sonnettes intelligentes, les moniteurs de qualité de l’air et les détecteurs de fumée, peuvent être abusés pour accéder à un réseau domestique, espionner les utilisateurs et obtenir des données sensibles telles que les journaux de discussion, les mots de passe ou les informations de paiement, l’entreprise a prévenu.

Réglementation IoT

Dans de nombreux cas, le problème réside dans un faux sentiment d’obligation, car plus de deux sur cinq (41 %) pensent que le fabricant devrait être responsable de la sécurité des appareils. 56% de plus le considèrent comme leur propre responsabilité. Et tandis que le rapport conclut que « nous devons tous prendre le relais », il déclare que les fabricants, ainsi que les organismes gouvernementaux, devraient faire plus pour protéger les consommateurs.

« Les utilisateurs doivent exiger que les entreprises suivent les meilleures pratiques de sécurité », lit-on dans le rapport, ajoutant que les consommateurs devraient également mieux prendre soin de leur propre vie privée. De plus, les fabricants d’IoT « doivent trouver des moyens supplémentaires de protéger leurs appareils et les données de leurs utilisateurs ».

Quant au gouvernement, les agences « doivent réguler ce processus », en raison de l’utilisation croissante des appareils IoT dans tous les secteurs.

Parmi les personnes interrogées qui se méfient de la sécurité, la plupart (76 %) s’inquiètent de la dépréciation, les problèmes de confidentialité (75 %) et de conception (principalement autour du cryptage) étant proches des deuxième et troisième.