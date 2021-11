De nombreux votes toujours non comptés dans la course serrée du gouverneur du New Jersey semé d’irrégularités

Les élections au poste de gouverneur du New Jersey ont été semées de diverses anomalies alors que l’État tentait pour la première fois un vote anticipé en personne, ce qui impliquait un nouveau système de connexion électronique qui s’est heurté à des problèmes opérationnels le jour du scrutin.

Dans ce qui s’est avéré être une course serrée entre le gouverneur démocrate sortant Phil Murphy et le candidat du GOP, l’ancien membre de l’Assemblée générale du New Jersey Jack Ciattarelli, il y a eu de nombreuses irrégularités – des livres de scrutin électroniques aux nouvelles machines à voter, en passant par un journaliste infiltré. être autorisé à voter en tant que non-citoyen, et des dizaines de machines mises en fourrière.

Le soir des élections, Murphy et Ciattarelli ont déclaré qu’ils voulaient que chaque vote soit compté.

Cependant, avec 10 % des voix attendues, soit 286 611 voix, toujours non comptées vendredi après-midi, avec seulement 56 630 voix d’écart entre les candidats, Murphy a célébré avec une fête de la victoire le lendemain de l’élection, lorsque les médias l’ont déclaré le gagnant.

Ciattarelli n’a pas encore concédé que le dépouillement se poursuit, la date limite de dépouillement des bulletins de vote par correspondance étant encore dans trois jours le 8 novembre à 20 heures et les bulletins provisoires doivent encore être corrigés.

Murphy est loin devant Ciatarelli parmi les électeurs par correspondance.

Dans une vidéo publiée jeudi soir sur Twitter, Ciattarelli a déclaré que la célébration de la victoire de Murphy était prématurée et que personne ne devrait concéder ou revendiquer la victoire jusqu’à ce que « chaque vote légal soit compté ». Il a ajouté que son équipe a des personnes surveillant le processus pour s’assurer que tout est conforme à la loi et que toute décision concernant un recomptage ou un audit serait prise une fois le processus de comptage terminé.

Ciattarelli a encouragé les gens à ne pas écouter les théories du complot concernant l’élection, mais si des irrégularités étaient observées, à les signaler à la hotline d’intégrité des électeurs NJGOP.

Cette année, les électeurs ont signé des cahiers de sondage électroniques connectés à Internet pour vérifier leur identité avant de voter, au lieu de signer des cahiers manuels comme les années précédentes.

Avec un enregistrement de tous les électeurs éligibles à chaque bureau de vote, le système électronique fournit des mises à jour en temps réel à la base de données des électeurs de l’État. Il était destiné à empêcher les gens de voter à des jours différents ou à plusieurs endroits lors du vote anticipé, ont déclaré des responsables, selon NJ.com.

Plusieurs bureaux de vote ont rencontré des problèmes de connexion Internet à la base de données de l’État, entraînant dans certains cas de longues files d’attente et des électeurs refoulés.

Les problèmes avec les livres de sondage électroniques de 68 millions de dollars, qui ont été institués par l’administration Murphy, se sont posés dans plusieurs comtés.

« Oui, nous avons des ralentissements et des problèmes Internet, et nous nous efforçons de résoudre ce problème », a déclaré mardi la commissaire du conseil électoral du comté de Monmouth, Eileen Kean, selon le New Jersey 101.5. « Le problème est autour de l’État. Ce n’est pas seulement un problème du comté de Monmouth. C’est lié aux registres électroniques du scrutin.

La raison pour laquelle plus de problèmes ont été signalés le jour du scrutin que lors du vote anticipé est qu’il y avait plus de bureaux de vote ouverts le 2 novembre, a déclaré Kean.

« Nous avons des centaines de districts de vote », a-t-elle déclaré. « Bien sûr, il va y avoir plus de problèmes aujourd’hui qu’il n’y en avait lorsque nous avions 10 centres de vote pour le vote anticipé. »

Kean a déclaré que le nouveau système avait été testé « ad nauséem » lors de nombreuses sessions de formation avant le début du vote.

À Keansburg, une panne de courant a provoqué l’arrêt du vote dans deux casernes de pompiers utilisées comme bureaux de vote, a déclaré le porte-parole de JCP&L, Christopher Hoenig. Des animaux avaient endommagé un disjoncteur à l’intérieur d’une sous-station, mais les équipes ont résolu le problème en rétablissant le courant à 11 heures.

Le comté de Middlesex a également eu des problèmes de connexion aux routeurs, a déclaré un responsable électoral au New Jersey 101.5.

« Dès l’ouverture des bureaux de vote à 6 heures du matin, des problèmes opérationnels ont été signalés au Conseil des élections », a déclaré le responsable. « Il est devenu évident que les problèmes étaient principalement dus à des problèmes de connectivité avec les routeurs fournis au comté par l’État du New Jersey. Ces appareils émis par l’État sont destinés à connecter les registres électroniques du scrutin au système d’enregistrement des électeurs à l’échelle de l’État (SVRS). Il semble que ces problèmes n’étaient pas isolés dans le comté de Middlesex, mais qu’ils se produisaient dans tout l’État. »

Dans la ville de South Plainfield, par exemple, 13 des 15 districts de vote n’étaient pas opérationnels pendant plusieurs heures mardi matin, selon MyCentralJersey.com.

Le comté de Hunterdon a dû redémarrer deux livres de scrutin électroniques à différents endroits, selon Beth Thompson, superviseur des élections du comté de Hunterdon.

Certains électeurs ont également eu des problèmes en essayant de sélectionner leur candidat. Une vidéo publiée sur Facebook montre un électeur tentant de sélectionner Ciattarelli sur une machine à voter, mais la machine n’accepterait pas son vote pour lui. Elle a été autorisée à utiliser une autre machine pour voter, a rapporté NJ.com.

Dans une vidéo de Project Veritas, un journaliste infiltré s’est rendu dans un bureau de vote du comté d’Essex, disant au préposé au scrutin qu’il n’était pas inscrit pour voter mais qu’il avait voté à l’élection présidentielle. Un employé du scrutin a déclaré qu’elle ne savait pas comment il pourrait voter sans être enregistré avant qu’un deuxième employé du scrutin ne l’interrompe, affirmant qu’elle se souvenait de lui, ajoutant: « Rappelez-vous, nous autorisions n’importe qui à entrer. »

Un autre employé du scrutin a déclaré : « Nous permettions à n’importe qui d’entrer », ce à quoi le premier employé du scrutin a déclaré : « présidentiel, c’était un présidentiel, pas un gub[ernatorial]. »

« Je vais vous laisser remplir complètement un bulletin de vote maintenant », a déclaré le premier employé du scrutin. « Que cela compte ou non, je ne sais pas. »

Après que le journaliste infiltré ait dit au préposé au scrutin qu’il n’était pas citoyen américain, elle a dit : « Écoutez, nous vous laisserons le faire. Ils comprendront ça.

Avec des problèmes concernant les livres de scrutin électroniques et certains électeurs quittant les bureaux de vote à cause d’eux, l’American Civil Liberties Union et la League of Women Voters of New Jersey ont déposé une plainte pour prolonger les heures de scrutin de 20 h 00 à 21 h 30, affirmant que les problèmes étaient refuser aux électeurs leur droit de vote, selon NBC 4 New York.

Le juge de la Cour supérieure n’était pas d’accord, affirmant qu’il y avait peu de preuves de privation du droit de vote des électeurs et que la prolongation des heures de vote créerait plus de problèmes.

Les comtés ont également signalé des problèmes de dépouillement des bulletins de vote.

Selon le greffier du comté d’Essex Christopher Durkin, le comté d’Essex n’a pas été compté le soir des élections en raison d’une erreur du bureau de vote, a rapporté News 12 New Jersey. Il a ajouté que le problème fera l’objet d’une enquête.

Vendredi, le comté avait compté tous les votes des machines à voter le jour du scrutin dans tous les districts, en plus de la plupart des bulletins de vote postal, alors qu’ils attendaient les quelques-uns qui pourraient encore arriver par la poste et sont timbrés par le jour du scrutin, Durkin mentionné. Il a ajouté qu’il restait encore près de 4 000 bulletins de vote provisoires à vérifier, le 15 novembre étant la date limite pour les personnes à guérir dans le comté d’Essex, a rapporté Patch.

Vendredi après-midi, le comté de Passaic n’avait toujours pas signalé les votes d’un total de 16 districts.

Cinq districts de Paterson n’ont pas été comptés en raison du verrouillage accidentel des machines à voter par des agents électoraux après la fermeture des bureaux de vote, selon le maire Andre Sayegh, ajoutant que les responsables doivent obtenir une ordonnance du tribunal pour desceller les machines et récupérer les données de vote, NorthJersey.com signalé.

Dans le comté d’Union, les agents électoraux ont laissé des clés USB dans les machines ou les ont retirées lors du transfert du total des votes, a déclaré à NJ.com la greffière du comté d’Union, Joanne Rajoppi. Ces 18 machines à voter ont été scellées et une ordonnance du tribunal a été nécessaire pour les ouvrir et récupérer les données, mais le problème a depuis été résolu et les votes ont été comptés.

En raison de toutes les anomalies et de la course si serrée, une pétition a été créée mercredi par les résidents du New Jersey pour « exiger un recomptage et un audit médico-légal pour l’élection du gouverneur de l’État du NJ ». Vendredi après-midi, plus de 56 000 personnes l’avaient signé.

Just the News a également découvert que certaines personnes décédées dans le New Jersey sont apparemment toujours activement inscrites pour voter dans le comté d’Essex, selon les registres des cimetières et les inscriptions des électeurs. Un échantillon aléatoire de 60 personnes décédées a montré que six étaient toujours activement enregistrés, ce qui, bien qu’un petit nombre représente 10 % de l’échantillon. Ils comprennent:

Ladis S. Polanco, décédé en 2020, et enterré au cimetière du mont Olivet.

Maria Rodrigues, née en 1934 et décédée en 2020.

Mary Magdalene Bennett, née en avril 1942 et décédée en juillet 2020.

James Bonds, décédé à l’âge de 67 ans il y a un an.

William Johnson, qui est enterré au cimetière Fairmount.

Mary Tyson, décédée en avril 2020.

Avant les élections, le Comité national républicain a formé un total de 286 observateurs et les a envoyés dans 104 circonscriptions du New Jersey, selon SaveJersey.com.

Le RNC a également envoyé 20 avocats dans le New Jersey alors que le dépouillement des votes se poursuit.

Pour qu’un nouveau dépouillement ait lieu, un candidat ou les parties intéressées doivent en demander un dans les 17 jours suivant le jour du scrutin en déposant une action en justice devant la Cour supérieure de l’État dans les comtés concernés, selon NJ.com.