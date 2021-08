De nouveau! Mia Khalifa apparaît en vidéo avec Jhay Cortez | Instagram

Il semble que le modèle et ex Actriz Mia Khalifa est devenue encore plus populaire grâce à sa recherche de vidéos, mais cette fois, ce sont des comédies musicales ! Celui-ci en particulier s’appelle “Dans ma chambre“.

Cette fois, il apparaît dans le Vidéo officielle reggaeton Jhaz cortezDepuis quelques jours, la célébrité nous livre quelques scènes et clips de ce nouveau projet.

Comme c’est arrivé avec Bella Poarch la belle et voluptueuse Mia khalifa a fait soupirer plus d’un de ses fans avec cette nouvelle apparition, d’autant plus qu’aujourd’hui il est plus beau que jamais.

Il y a un jour, cette vidéo a été partagée sur le compte YouTube du chanteur de reggaeton, elle est sur le point d’atteindre 3 millions de vues et 7 000 commentaires.

Khalifa apparaît au début de la vidéo lorsque la chanson commence, cela a sûrement immédiatement attiré l’attention des internautes, même s’il n’a pas montré sa belle peau comme certains l’auraient souhaité, son nom pèse suffisamment pour voir les détails des vidéos où il apparaît.

Cela pourrait être le deuxième clip dans lequel elle apparaît, ce ne serait pas une surprise que désormais on la voit plus souvent.