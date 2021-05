De nouveau?! YouTube suspend l’hôte d’un talk-show conservateur Steven Crowder et donne une deuxième frappe à sa chaîne ⋆ .

Les oligarques «Big Tech» finiront par venir pour vous. Après avoir censuré et banni tous ceux qu’ils détestent pour quelque raison que ce soit, ils ne s’arrêteront pas et s’en prendront à celui qu’ils jugeront être la prochaine entité «offensive».

YouTube a donné à l’animateur de talk-show conservateur Steven Crowder une «deuxième grève active» sur sa chaîne principale et a également donné la première grève à sa chaîne de clips, Crowder Bits.

La plate-forme heureuse de la censure a identifié un épisode de «Plus fort avec Crowder» dans lequel Crowder lui-même et son équipage ont convenu que le tournage de Ma’Khia Bryant à Columbus, Ohio le 20 avril était justifié.

YouTube a donné à l’équipe de Crowder une explication un peu plus précise des raisons pour lesquelles cet épisode particulier a enfreint leurs directives:

En particulier, cette vidéo a enfreint l’aspect de la politique qui interdit «le contenu se révélant ou se moquant de la mort ou des blessures graves d’une personne identifiable». En conséquence, la vidéo a été supprimée et un avertissement a été appliqué à la chaîne Steven Crowder. Cela constitue la deuxième grève active sur la chaîne Steven Crowder et, par conséquent, les téléchargements sont désormais suspendus pendant deux semaines.

C’est ridicule. Comme l’écrivait Courtney Kirchoff de Louderwithcrowder.com dans l’article concernant la grève, l’équipage de Crowder «ne s’est pas réjoui de la mort ou de la blessure grave d’un individu identifiable».

«La vidéo à laquelle ils font référence ne s’est pas réjouie de la mort ou de la blessure grave d’un individu identifiable», a écrit Kirchoff. “Il semble que YouTube soit mécontent que l’équipe du studio ait convenu que le tournage d’un adolescent essayant de poignarder un autre était justifié.”

Les vôtres ont vraiment regardé cet épisode le jour de sa diffusion, et bien que l’équipe de Crowder aime s’amuser et faire des blagues – que vous soyez d’accord ou non avec eux, à aucun moment ils ne se sont «délectés» de la mort de Bryant.

Cela semble être simplement utilisé comme une excuse pour se rapprocher de l’élimination de la chaîne conservatrice la plus populaire sur YouTube.

Crowder a répondu à la deuxième grève sur Twitter, accompagnée d’une vidéo montrant «d’autres mentions notables sur YouTube d’hôtes se moquant d’individus identifiables».

En raison de la grève, Crowder ne pourra pas publier de vidéo sur sa chaîne pendant deux semaines et sur la chaîne Crowder Bits pendant une semaine. Encore une grève sur sa chaîne principale et elle sera supprimée du site.