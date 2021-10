De nouveaux abonnés pour aider Jio’s Q2 ; hausses tarifaires pour aider Airtel, VIL: analystes

Le deuxième trimestre de l’exercice devrait être un « trimestre sain » pour les entreprises de télécommunications, où les performances de Jio seront tirées par les ajouts d’abonnés, et Bharti et Vodafone Idea bénéficieront de hausses tarifaires et d’une certaine reprise après la grave vague de COVID-19 , selon certains analystes.

L’urgence des hausses de tarifs s’est atténuée, les sorties de trésorerie à court terme de Vodafone Idea Ltd (VIL) étant considérablement réduites, a déclaré IIFL Securities.

« Le deuxième trimestre sera probablement un trimestre sain pour les opérateurs de télécommunications, bien que les moteurs soient différents pour Jio et les autres acteurs », a déclaré IIFL Securities dans une note récente.

Il s’attend à ce que Bharti « surperforme légèrement » Jio sur la croissance séquentielle des revenus mobiles en Inde.

« La croissance des revenus de Jio devrait être entièrement tirée par les ajouts d’abonnés, tandis que Bharti et Vi bénéficieraient d’un impact partiel des hausses de tarifs (à la fois prépayées et postpayées) prises en juillet et d’un certain rebond après les vents contraires liés à la pandémie en 1T (premier trimestre) », a-t-il déclaré.

Le rapport prévoyait une croissance trimestrielle de l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de cinq et quatre pour cent pour Jio et Bharti consolidé et prévoyait que VIL et Indus pourraient voir un Ebitda stable.

« Avec le plan de secours réduisant l’urgence des hausses tarifaires, nous intégrons désormais des augmentations de prix significatives uniquement au 2ème semestre 2022 par rapport au début de 2022 auparavant », a-t-il déclaré.

Selon le rapport de Jefferies, les opérateurs de télécommunications Reliance Jio et Bharti pourraient afficher une augmentation séquentielle de leurs revenus de 5 à 7% ainsi qu’une marge stable pour le deuxième trimestre de l’exercice 22.

La croissance de Bharti sera tirée par des hausses tarifaires segmentées prises au deuxième trimestre clos en septembre, tandis que la croissance de Jio sera tirée par la croissance continue du nombre d’abonnés, a-t-il ajouté.

Le Credit Suisse, dans sa note d’aperçu des bénéfices, a déclaré que le 2T FY22 devrait marquer un taux de désabonnement plus élevé et une croissance séquentielle du revenu moyen par utilisateur (ARPU) de 4,5 à 6% pour Airtel et VIL par rapport aux actions sur les plans de recharge minimum et une certaine récupération après l’impact de la deuxième vague de COVID-19 au premier trimestre de l’EX22.

« Pour Airtel, nous prévoyons que les gains de parts de marché des revenus se poursuivront, avec une croissance des revenus mobiles en Inde de 4,2 % en glissement trimestriel, sur la base d’une croissance de l’ARPU de 4,5 % en QoQ (trimestre) compensée par une baisse de 0,6 % en QoQ. dans la base d’abonnés… », a-t-il déclaré.

Il s’attend à ce que Vodafone Idea Ltd annonce un deuxième trimestre consécutif de perte d’abonnés de plus de 10 millions d’abonnés en raison d’un taux de désabonnement plus élevé et d’une consolidation SIM.

« Ainsi, malgré une croissance de 6 % de l’ARPU QoQ, nous estimons que la croissance des revenus sera modérée à 1,6 % QoQ (-13,8% en glissement annuel) », a déclaré Credit Suisse.

Dans le cas de Vodafone Idea, les aspects clés à surveiller seront le quantum et la visibilité de la collecte de fonds et la stratégie de l’entreprise pour cantonner les abonnés à l’ARPU inférieur à partir du lancement de smartphones abordables par Jio et des cashbacks par Airtel.

L’Inde, deuxième marché mondial des télécommunications et plus gros consommateur de données, compte trois acteurs privés – Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea – en plus des opérateurs publics BSNL/MTNL.

Au milieu d’une crise existentielle à laquelle VIL est confronté, le gouvernement a récemment approuvé un plan d’aide à grand succès pour le secteur qui comprend une suspension de quatre ans pour les entreprises du paiement des cotisations statutaires, l’autorisation de partager des ondes rares, un changement dans la définition des revenus sur lesquels les prélèvements sont payés. et 100 pour cent d’investissement étranger par la voie automatique.

Les mesures, visant à soulager les entreprises telles que Vodafone Idea qui doivent payer des milliers de crores de cotisations statutaires passées non provisionnées, comprennent également la suppression des frais d’utilisation du spectre pour les ondes acquises lors des futures enchères de spectre.

