De nouveaux amoureux dans EXATLON USA?

Au fur et à mesure que les semaines d’Exatlon USA progressent, de nouvelles rumeurs commencent à émerger sur d’éventuelles connexions entre les participants. Dans la plupart des cas, ils sont d’une profonde amitié, mais dans d’autres, des romances seraient nées du fait de vivre ensemble dans des situations extrêmes, ce qui se passe souvent en compétition.

Les romances d’Exatlon États-Unis

Voyons voir … Dans la cinquième saison, il y a déjà plusieurs histoires qui ont éveillé les soupçons des fans de la soi-disant “Fiercest Competition on the Planet”, d’abord c’était une prétendue “Blue Romance” entre deux anciens concurrents: Rafa Soriano et Raquel Becker, dont on ignore à ce jour s’ils seraient effectivement ensemble ou non.

D’autre part, l’équipe bleue apparemment, au cours de la cinquième saison, était assez entichée car les fans ont également réalisé le lien profond qui existerait entre le récemment éliminé, Karime Cabrera, et le renfort Horacio Gutierrez, à tel point que lorsque Karime a tourné vaincu dans le duel pour la permanence, Gutierrez a été très affecté, ce qui a suscité toutes sortes de commentaires.

Sur ce, Karime Cabrera, à travers une session en direct avec ses fans, a assuré qu’Horacio, très contraire à ce que pensent les fans, est uni par une profonde amitié, et c’est pourquoi les deux ont dit au revoir avec cette affection qui a suscité des rumeurs de la communauté des fans. . Cette vidéo gracieuseté de Movies MV explique en outre ce qui se passerait:

Mais tout l’amour ne vient pas de Team Contendientes. Apparemment, dans le célèbre il y aurait aussi eu une prétendue romance, et ce ne serait ni plus ni moins que deux des athlètes les plus forts de cette saison. Jeyvier Cintrón et «La Cazadora» Viviana Michell. Selon différentes vidéos de chaînes expertes sur les réseaux sociaux, Cintrón aurait eu de belles paroles en faveur de Viviana, et se comporte toujours de manière très détaillée avec elle, qu’il y ait ou non une éventuelle nouvelle romance entre elles.

Rappelons-nous que Viviana Michell et Jeyvier Cintrón sont constamment parmi les meilleurs athlètes, toujours aux plus hautes positions du tableau des performances. Mais cela n’implique pas qu’ils auraient une relation, en fait, beaucoup de fans ne croient pas qu’il y ait un sentiment au-delà de la camaraderie entre eux. Un adepte a commenté: «Ne commencez pas à spéculer parce que Jeyvier avait de bons mots envers Vivi, commencez rapidement par les ragots. Il a eu une courtoisie et l’a dit avec beaucoup de respect, Jeyvier est un vrai gentleman, il s’exprime toujours très bien sur tous ses coéquipiers.

La réalité est qu’à ce stade de la compétition, tous les athlètes doivent se concentrer sur leurs prochains matchs car non seulement les compétences comptent, mais aussi la stratégie est vitale pour avancer dans la compétition et atteindre la grande finale tant convoitée, dans laquelle nous nous retrouverions, car la première fois dans l’histoire du programme, les deux vainqueurs, un homme et une femme, qui remporteront le titre de la cinquième saison d’Exatlon United States.

