De nouveaux audios de Leopoldo Luque contre les filles de Maradona sont dévoilés

26/03/2021 à 20:13 CET

Hier, quatre mois se sont écoulés depuis la mort de Diego Armando Maradona. La mort du « génie du football mondial » a dévasté des millions de fans, mais cela a aussi déclenché une guerre entre l’environnement de Diego et ceux qui sont en charge de ses soins. El Diario Olé a dévoilé des audios de conversations entre l’avocat Víctor Stinfale et Leopoldo Luque, médecin personnel de la star argentine, dans lesquels ils attaquent ses filles, Dalma et Giannina.

Cette conversation correspond au 11 novembre, deux semaines avant la mort de Maradona et quelques jours seulement après son opération cérébrale pour un hématome sous-dural. « Ça craint mon p … le gros (en référence à la fille de Maradona). Ils doivent me faire un monument. Je veux que nous fassions un pacte. Diego arrête de boire et ils ne reçoivent que l’amour du père. Je continue de travailler. Laissez les grosses femmes continuer à parler. Oublie papa« , s’écria Leopoldo Luque, montrant un mépris clair pour les filles de Maradona. Réponse de Stinfale

L’avocat était préoccupé par la situation. « C’est mieux pour toi, mon ami. Tu es Gardel. Les filles potelées sont des idiots. Tout fonctionne pour toi. Qu’est-ce que j’ai dit? Qui te prend une reprise de Clarín avec Maradona? Vous avez écouté? Vous êtes une reprise de Clarín avec Maradona. Couverture de Clarín avec Maradona. En êtes-vous conscient? «

Malgré le grand nombre de médecins qui ont participé à l’opération, Leopoldo Luque était la tête visible. Stinfale lui rappela cette circonstance. «Boludo, voyez-vous cela? Vous êtes sur le réseau national, ils parlent dans tous les médias. Ils vous ont identifié comme Luque. Déjà dans une semaine, ils oublient s’il y avait quatre chirurgiens, un chirurgien. Maintenant, vous avez une approbation pour être calme. Savez-vous combien de temps? Et une connerie: nous avons fait ce que nous avions à faire. Il faut dire qu’il y avait 50 gars prêts à opérer. Cinquante gars! Comprenez vous? Et vous remarquez comment vous sortez avec le maillot et vous êtes le champion du monde. Que vous y ayez touché plus tard ou non est anecdotique car il n’y a qu’une seule opération. Il y en a un autre qui est à côté pour quoi que ce soit. Qui est celui qui s’ennuie? Ceux qui opèrent sont ceux qui sont à l’intérieur. C’est l’équipe d’exploitation. Un jeu n’est pas gagné par un joueur. Il est remporté par une équipe. Maintenant, qui est le capitaine de l’équipe? Qui l’a emmené là-bas? Vous avez amené ces médecins « .

Enfin, l’avocat a fait allusion à la possible implication de Matías Morla, un avocat accusé d’avoir profité de Maradona. « Ce qui se passe, c’est que je roule à 400 kilomètres à l’heure. Et je dois vous expliquer ce que l’on voit de l’extérieur. Comprenez-vous? Quand vous dites à Maradona que je vais opérer. C’est tout. Vous devez dire non. , Maintenant on va faire une académie, on va faire une étude. Et puis on verra l’analyse et on confirmera ou pas une opération. Très bien, fou, ne t’éloigne pas de ça et réponds à moins de questions. Maintenant vous devez être plus technique. Pas maintenant Vous êtes un tel ami de Diego. Maintenant, il commence à être plus avec le langage que vous avez lancé aujourd’hui mais moins technique, moins de petites questions, pour ne pas être si cholulaje. Maintenant vous avez être le médecin parce qu’avec ça tu es parti en Italie, dans tous les journaux … C’est la chose importante. Cela est sorti en Autriche. J’ai mon partenaire autrichien qui m’a envoyé la conférence que tu as faite quand tu es parti. C’est pourquoi je dis toi c’est important, fou, que tu prennes la dimension de ça. Je suis content. Je me moque de toi, merde de salope, mais en même temps, je te compte aussi. adas pour le bien de tous. Cela m’est arrivé lorsque j’ai obtenu mon diplôme d’avocat et que l’un d’entre eux était un homme barbu terrible et savez-vous ce qu’un journaliste m’a dit? Victor, vous n’avez pas le dos pour miser sur ce quilombo. Et puis j’ai continué à le conduire moi-même. Au procès, l’un était assis à côté de moi. Je sais où perdre et où gagner. Et comment puis-je empêcher votre famille de vous tuer? Parce qu’ici, ta famille te tue. Et Mati a eu une crise hier. Mais soyez assuré que vous vous débrouillez avec Mati sans aucun problème. Comprenez vous?