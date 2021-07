De nouveaux catalyseurs pourraient booster cinq actifs cryptographiques en août, selon le trader Lark Davis ⋆ Crypto new media

Le commerçant de crypto et influenceur Lark Davis nomme ses cinq principaux actifs numériques à surveiller pour de gros gains en août.

Dans une nouvelle vidéo, Davis commence sa liste avec Ethereum (ETH), notant que la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière devrait recevoir sa mise à jour London Hard Fork le 4 août.

Le London Hard Fork révisera, entre autres, les modèles de frais de transaction du réseau Ethereum. Davis considère la mise à jour comme un grand catalyseur qui pourrait conduire à un récit plus haussier autour de l’ETH le mois à venir.

La pièce numéro deux sur la liste des analystes est la solution de mise à l’échelle de couche 2 Polygon (MATIC), qui a ouvert l’année à 0,02 $ avant d’exploser à 2,45 $ en mai – pour un gain incroyable de 13 150 % sur l’année.

Selon Davis, la montée en puissance de MATIC n’est pas encore terminée.

« Je pense qu’il reste beaucoup de gaz dans le réservoir sur cette pièce. Je pense que les prochains objectifs de prix que je surveillerais alors que le marché deviendrait plus haussier seraient de 5,00 $ et 10,00 $ pour Polygon. »

La troisième pièce sur la liste des commerçants est LUNA, le jeton natif du réseau de paiement décentralisé Terra. Davis cite quelques catalyseurs clés qui pourraient aider LUNA à se rallier durement dans un avenir proche, notamment la mise à niveau très attendue de Columbus-5 qui réorganisera la tokenomique de LUNA et ajoutera la prise en charge des actifs interchaînes tels que Solana (SOL) et Cosmos (ATOM).

“Toutes ces choses ici sont méga-, méga-importantes. Tout cela a de bons catalyseurs de prix positifs pour l’actif LUNA. »

La pièce numéro quatre est Polkadot (DOT). Davis note les récentes enchères de parachaines sur Kusama – le réseau canari de Polkadot – et spécule que le DOT pourrait bientôt avoir ses propres enchères de parachaines.

« Nous sommes entrés dans l’ère Polkadot des parachaines qui deviennent une réalité. Ils sont vivants sur Kusama. En ce moment, ces gars sont actifs. Ils font des trucs, ce qui signifie que la chaîne grand frère de Polkadot – le réseau DOT – va avoir ses parachains dans un avenir pas si lointain, et je soupçonne que nous allons voir des annonces autour de ce joli dieu à bientôt…

Je pense que très très bientôt, nous allons voir des enchères de parachaines annoncées pour le réseau Polkadot, et cela signifie que nous allons voir ce battage médiatique se développer dans le lancement de parachains sur Polkadot.

Le dernier crypto sur le radar de Davis pour août est Cardano (ADA). Le commerçant dit que l’ADA a été une “pièce très forte” au cours de l’année dernière, affirmant que son prix a augmenté de près de 60 fois depuis à peu près à cette époque en 2020. Selon Davis, la mise en œuvre de contrats intelligents par Cardano, prévue pour septembre, pourrait être le catalyseur qui fait passer ADA au niveau supérieur.

je

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Dario Lo Presti/andrey_l