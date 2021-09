De nouveaux chèques de relance arrivent dans moins d’un mois – .

Nous avançons dans la bonne direction avec la distribution des paiements de relance du gouvernement fédéral cet automne. Le prochain chèque de relance qui fait partie d’une série de six paiements devrait arriver dans moins d’un mois.

C’est vrai, nous sommes presque exactement à trois semaines d’un autre paiement de relance – le dernier de la série de paiements de crédit d’impôt pour enfants qui arrivent chaque mois jusqu’en décembre. Le chèque précédent de cette série a été émis la semaine dernière et a envoyé collectivement 15 milliards de dollars du gouvernement fédéral aux contribuables. Pour rappel, voici ce qui s’en vient avec ce prochain chèque, et qui va en obtenir un.

Prochain contrôle de relance à venir

Tout d’abord, quand ce prochain chèque arrivera-t-il ici ?

Le 15 octobre est la date officielle à laquelle les prochains dépôts directs commenceront à apparaître dans les comptes bancaires. Et comme pour les versements précédents de cette série, toute personne qui choisit d’obtenir un chèque papier devra, bien sûr, attendre quelques jours après cela pour qu’il arrive par la poste.

Ces six chèques représentent un paiement anticipé de la moitié du crédit d’impôt fédéral pour enfants. Normalement, une famille admissible obtiendrait cette prestation l’année prochaine lorsqu’elle produira sa déclaration de revenus fédérale. En raison de la pandémie qui fait toujours rage, le Congrès a mis en place un mécanisme permettant aux gens de profiter dès maintenant de certains de ces avantages. Le Congrès a également augmenté le crédit maximum, de 2 000 $ à 3 600 $ pour les parents admissibles.

Selon que les parents ont un enfant de moins de six ans ou de six à 17 ans, ces parents recevront soit 1 500 $ ou 1 800 $ de cette avance. Et il sera étalé sur six chèques.

Source de l’image : Jon Anders Wiken/Adobe

Autres détails à savoir

Il y a quelques faits clés supplémentaires à connaître sur ces paiements. Ils vont aux familles admissibles qui ont produit une déclaration de revenus fédérale de 2019 ou 2020.

De plus, si les familles n’ont pas reçu un ou deux des premiers chèques, leurs paiements futurs seront apparemment un peu plus élevés. C’est pour qu’ils puissent recevoir le montant total total d’ici la fin de la série de six chèques. Et « les paiements sont automatiques », ajoute l’IRS. « Outre le dépôt d’une déclaration de revenus, qui pourrait inclure le dépôt d’une déclaration simplifiée à partir de l’outil d’inscription des non-déclarants, les familles n’ont rien à faire si elles sont éligibles pour recevoir des paiements mensuels. »

La seconde moitié du crédit d’impôt pour enfants complet viendra en 2022. Les familles bénéficieront de cet avantage normalement lorsqu’elles déposeront leurs impôts fédéraux sur le revenu auprès de l’IRS.

À partir de maintenant, les chèques mensuels expirent en décembre. Le président Biden, cependant, a officiellement soutenu une extension de l’extension du crédit d’impôt pour enfants. L’année prochaine est également une année d’élections de mi-mandat. Il reste à voir si le Congrès est en mesure de rassembler la volonté politique d’y parvenir avant cette date.