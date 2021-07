De nouveaux chèques de relance arrivent demain

Prêt pour une autre vague de nouveaux contrôles de relance ? Nous avons noté hier que cette semaine nous a déjà donné une multitude de mises à jour dans ce sens, y compris l’annonce de nouveaux paiements de relance à venir cet automne en Californie. L’IRS est également sur le point d’envoyer quelques millions de remboursements d’impôts qui sont un sous-produit de la législation de relance de 1,9 billion de dollars de mars. Et, jeudi, l’agence fiscale commencera enfin à envoyer et à déposer une nouvelle série tant attendue de chèques de relance pour environ 36 millions de familles.

Parlons de ce qui s’en vient et de ce que vous devez savoir.

De nouveaux chèques de relance demain

Si vous avez consulté l’un de nos articles au cours des derniers mois, vous saurez que nous partageons des mises à jour incrémentielles sur ces prochaines vérifications depuis un certain temps déjà. C’est parce qu’il s’agit d’un nouvel effort de relance majeur qui est sur le point de démarrer, affectant un grand nombre d’Américains.

Voici les faits saillants à connaître :

Les paiements de relance à venir jeudi seront le premier d’une série de six chèques mensuels – et, plus précisément, il s’agit en fait d’un paiement anticipé d’un crédit d’impôt. Cela signifie que le paiement de jeudi ne compte techniquement pas comme un quatrième contrôle de relance. Même si, séquentiellement, il vient après les troisièmes chèques de 1 400 $ qui ont commencé à être distribués il y a quelques mois.

Ces nouveaux chèques de relance seront généralement de 250 $ ou 300 $, par enfant éligible. Pour chaque enfant de moins de six ans, les parents reçoivent le montant le plus élevé. Et le montant sera de 250 $ pour chaque enfant entre 6 et 17 ans.

Cinq autres chèques

Après jeudi, les familles peuvent également s’attendre à cinq autres contrôles de relance dans cette série. « Familles » étant le mot clé ici, puisque les contrôles dépendent exclusivement du fait qu’un ménage comprend ou non des enfants.

Les cinq chèques arriveront le 15 de chaque mois jusqu’en décembre, sauf le mois prochain. Étant donné que le 15 août tombe un dimanche, le paiement de ce mois sera sauvegardé jusqu’au vendredi 13 août.

Visitez le portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants disponible sur IRS.gov si vous devez mettre à jour les détails du compte bancaire que l’agence fiscale a en dossier pour vous. Si l’IRS n’a pas encore enregistré votre compte bancaire, votre paiement jeudi viendra sous forme de chèque papier. Si vous ajoutez un compte bancaire avant le 2 août, il s’appliquera aux paiements du 13 août. Ainsi qu’aux paiements de chèques de relance restants après celui-ci.

Une dernière remarque : nous avons mentionné que ces nouveaux chèques de relance sont en réalité un paiement anticipé d’un crédit d’impôt. Chaque famille a en fait été approuvée pour un montant unique, découlant d’un élargissement du crédit d’impôt fédéral pour enfants. La moitié de ce montant est payée de manière anticipée, sous la forme de ces six chèques de relance. L’autre moitié viendra l’année prochaine, sous forme de crédit d’impôt une fois les déclarations de revenus fédérales déposées.

