De nouveaux chèques de relance arrivent mercredi

Le gouvernement fédéral a déjà distribué des milliards de dollars en paiements de relance aux contribuables américains cette année, dans le cadre de sa réponse continue à la pandémie de coronavirus. Et cette semaine, cet effort se poursuit. Mercredi, un nouveau paiement de crédit d’impôt pour enfants doit être envoyé à nouveau – il s’agit du troisième d’une série de six paiements mensuels.

Le même projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars de mars qui a financé une nouvelle série de chèques de relance de 1 400 $ est ce qui a rendu le paiement de cette semaine possible. La série de six chèques a en fait commencé en juillet et se poursuivra jusqu’en décembre. Mais c’est un peu différent des chèques uniques de 1 400 $. Décomposons-le et examinons de plus près ce que cet effort implique. Et, plus important, qui seront les destinataires.

Nouveau paiement du crédit d’impôt pour enfants le 15 septembre

Le crédit d’impôt pour enfants est en fait une somme d’argent unique que les parents d’enfants admissibles peuvent obtenir. Il prend généralement la forme d’un crédit d’impôt. Lorsque vous produisez vos impôts fédéraux, cet avantage peut réduire votre obligation fiscale globale.

Cette année, le Congrès a fait deux choses. Il a augmenté le montant maximal des prestations de 2 000 $ à 3 600 $. Mais au lieu de faire attendre les familles avec enfants éligibles jusqu’à l’année prochaine pour réclamer ce montant sur leurs impôts — les faire attendre une année entière, en d’autres termes, pour bénéficier de ce crédit d’impôt — le Congrès a également décidé de donner aux gens la moitié de leur montant à titre de acompte. Répartis sur six paiements, en fait. La seconde moitié du crédit complet, les parents obtiendront lorsqu’ils produiront leurs impôts.

Le troisième de ces six paiements est ce qui arrivera mercredi. Alors, qui y a droit ?

Admissibilité et plus de détails

Pour chaque enfant qu’un parent a de moins de six ans, il recevra 300 $ chaque mois jusqu’en décembre. Pour les enfants âgés de six à 17 ans, le montant du chèque mensuel sera de 250 $.

Il y a un seuil de revenu à connaître. Les familles avec un revenu brut ajusté en 2019 ou 2020 ou moins de 75 000 $ pour les parents seuls obtiennent le crédit complet. Idem pour les couples mariés qui déposent conjointement et qui ne gagnent pas plus de 150 000 $. Le crédit étendu disparaît complètement pour les personnes gagnant 95 000 $ ou plus. Il disparaît également complètement pour les couples gagnant 170 000 $ ou plus. Cependant, ces contribuables seraient toujours admissibles au crédit d’impôt pour enfants normal.

Après mercredi, il y aura trois autres de ces chèques mensuels. Ils sont prévus les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre.

Si vous voulez vérifier si vous êtes configuré pour les chèques papier ou les dépôts directs ? Visitez le portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS. L’IRS prévoit également d’envoyer par la poste un résumé de fin d’année (lettre 6419) auquel les contribuables devraient faire attention. Parce qu’ils devront l’utiliser pour remplir leur déclaration de revenus fédérale 2021 l’année prochaine.

“C’est important car, pour la plupart des familles, les avances qu’elles reçoivent en 2021 ne couvrent que la moitié du crédit total”, a déclaré l’IRS. « Ils réclameront la partie restante sur leur déclaration de revenus 2021. »