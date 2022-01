De nouveaux chèques de relance de 1 100 $ arrivent en ce moment

2022 est enfin là, mais, malheureusement, nous n’avons toujours pas de bonnes nouvelles pour ceux qui espèrent savoir quand et si le gouvernement fédéral envoie plus de chèques de relance (et voici pourquoi). Ce sera le premier mois depuis juin 2021 sans aucun nouveau chèque de crédit d’impôt pour enfants le 15. Et c’est pour cette raison, comme nous le disons depuis des jours maintenant, que les contrôles de relance sont pour l’instant une histoire au niveau de l’État. Des initiatives comme le programme Golden State Stimulus de Californie offrent un exemple instructif.

L’État le plus peuplé des États-Unis a utilisé un excédent budgétaire en 2021 pour financer deux séries de chèques de relance. Et c’est maintenant dans les affres finales de la deuxième tranche de chèques, connue sous le nom de paiements Golden State Stimulus 2.

Vérifications Golden State Stimulus

Il est important de noter que les vérifications finales de ce programme seront envoyées aux résidents californiens au cours des prochains jours. Une précédente itération des contrôles Golden State Stimulus a été publiée plus tôt en 2021.

Selon des articles de presse, environ 794 000 chèques Golden State Stimulus 2 d’une valeur totale de 568 millions de dollars ont été envoyés par la poste aux résidents éligibles de l’État jusqu’au 31 décembre. Maintenant, un seul autre lot de paiements est effectué. Avec cet envoi postal final devant se terminer le 11 janvier, selon le Franchise Tax Board de l’État.

Aussi important à savoir : les résidents devraient prévoir jusqu’à trois semaines pour recevoir leur chèque papier par la poste.

Dans quelle mesure les destinataires reçoivent-ils réellement ? Certaines familles californiennes ayant des personnes à charge éligibles recevront jusqu’à 1 100 $. Mais le principal paiement par chèque de relance est de 600 $. De plus, les résidents éligibles qui vivent dans des codes postaux se terminant par 928-999 peuvent s’attendre à recevoir leurs chèques Golden State Stimulus dans ce dernier lot.

Pourquoi les contrôles de l’État sont si importants maintenant

Selon toute vraisemblance, pendant ce temps, le Congrès trouvera bientôt un moyen de concocter une poursuite de l’extension de la relance du crédit d’impôt pour enfants. L’objectif du président Biden est une prolongation de 12 mois de ces paiements. Il s’agit en fait d’une disposition clé de sa législation de près de 2 000 milliards de dollars Reconstruire en mieux. Le projet de loi, rappelez-vous, qui languit actuellement au Sénat.

Cette législation devait être adoptée par le Congrès d’ici la fin décembre pour que l’IRS ait le temps de mettre en place ses systèmes pour continuer à envoyer des chèques le 15 de ce mois. Comme cela ne s’est pas produit, les choses sont dans les limbes au niveau fédéral. Pour le moment.

Un facteur de complication est que 2022 est, bien sûr, une année d’élections de mi-mandat. Et tout indique, du moins pour le moment, que les démocrates sont prêts pour quelque chose entre une raclée et un effacement.

Cela tendrait à suggérer que les républicains n’ont pas beaucoup, le cas échéant, d’incitation à travailler de l’autre côté de l’allée et à aider à financer davantage de chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants. D’autre part? Les chèques sont très appréciés. À tel point qu’au moins certains républicains pourraient calculer que les électeurs les tiendront responsables si l’extension du crédit d’impôt pour enfants finit par mourir pour de bon.