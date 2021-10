De nouveaux chèques de relance de 1 400 $ pourraient être envoyés à ce groupe d’Américains

Un groupe de personnes âgées demande au Congrès d’approuver de nouveaux chèques de relance de 1 400 $ pour un groupe de personnes qui ont été exclues de la série de chèques de relance qui se poursuit vendredi, ainsi que de divers efforts de paiement de relance de l’État. Le groupe de défense est la Senior Citizens League, et il demande au Congrès d’affecter des chèques de relance spécifiquement aux bénéficiaires de la sécurité sociale. L’une des raisons est que, même avec l’augmentation record du coût de la vie des prestations de sécurité sociale qui vient d’être annoncée en 2022, la hausse des prix qui réduit le budget des ménages compensera cette augmentation.

Nouveau chèque de relance pour les bénéficiaires de la Sécurité sociale ?

« Nous pensons qu’un stimulus spécial pour les bénéficiaires de la sécurité sociale pourrait aider à couvrir les coûts plus élevés auxquels certains seraient confrontés si le COLA de l’année prochaine les plaçait dans une tranche d’imposition plus élevée, entraînant des taux d’imposition plus élevés sur leurs revenus et des suppléments à leurs primes Medicare Part B », lit-on une lettre que la ligue a envoyée aux membres du Congrès cette semaine.

Encore une fois, l’essentiel de la lettre est un appel à de nouveaux chèques de relance de 1 400 $ pour les bénéficiaires de la sécurité sociale. Cette lettre arrive la même semaine que la Social Security Administration, mercredi, a annoncé que les bénéficiaires de prestations obtiendraient un ajustement annuel du coût de la vie de 5,9% en 2022. C’est la plus forte augmentation depuis 1982. Et cela donnera aux bénéficiaires de la sécurité sociale un estimé à 92 $ de plus chaque mois. Cela, à son tour, augmenterait leur salaire mensuel estimé à 1 657 $ l’année prochaine.

Pourtant, aussi bienvenue que soient les nouvelles concernant cette augmentation? Cela ne signifie pas que ces personnes âgées auront exactement des tonnes de revenus disponibles maintenant. L’inflation va certainement réduire cette augmentation des prestations. En effet, c’est la cause de cette augmentation.

Pétition en ligne

Concernant les chèques de relance que la Ligue des seniors a demandé, la campagne du groupe a débuté en septembre. Il y a aussi une pétition en ligne que le groupe a préparée. Il se lit comme suit : « Je (et/ou mon conjoint) souhaite que les bénéficiaires de la sécurité sociale reçoivent un chèque de relance d’urgence de 1 400,00 $ pour faire face à cette année inflationniste sans précédent.

« Les prestations de sécurité sociale sont l’un des rares types de revenus de retraite ajustés en fonction de l’inflation. Mais la montée en flèche de l’inflation a eu des conséquences néfastes sur les finances des ménages des bénéficiaires de la sécurité sociale retraités et handicapés. »

Pour un autre exemple de ce à quoi ressemblent ces craintes inflationnistes, traduites dans le monde réel ? Nous avons écrit récemment sur la hausse des prix de Dollar Tree, en réponse directe à une augmentation des coûts des marchandises que le magasin paie. Dollar Tree, bien sûr, s’est mis sur la carte avec une proposition simple – tout est à 1 $ ou moins. Mais le mois dernier, Dollar Tree a estimé que les augmentations d’expédition pourraient prendre jusqu’à 1,60 $ sur ses bénéfices par action.

Une partie de ce qui se passe ici, en d’autres termes, est que Dollar Tree paie plus pour les produits qu’il vend.