De nouveaux chèques de relance de 1400 $ viennent d’être envoyés – voici comment voir si vous en obtenez un – .

L’IRS vient de partager une mise à jour importante du chèque de relance, pour tous ceux qui attendent toujours leur paiement de relance de 1400 dollars, rendu possible par le paquet législatif de 1,9 billion de dollars connu sous le nom de «plan de sauvetage américain», que le président Biden a promulgué le 11 mars. .

En bref, plus de 1,8 million de paiements directs supplémentaires – y compris des chèques papier ainsi que des dépôts électroniques envoyés directement sur des comptes bancaires – viennent d’être envoyés, portant le montant total des paiements de relance versés depuis début mars à près de 167 millions de chèques. Au total, ces chèques totalisent environ 391 milliards de dollars et, sur les 1,8 million de chèques qui viennent d’être envoyés eux-mêmes, ils ont une valeur collective de plus de 3,5 milliards de dollars. Inutile de dire que cette bonne nouvelle vient également dans le contexte de la chute du nombre de cas de coronavirus aux États-Unis – ils ont baissé de plus de 50% ce mois-ci, sur une moyenne d’environ 1,7 million de vaccinations par jour aux États-Unis.

Même ainsi, le travail de repousser la somme d’argent incroyablement massive que le gouvernement fédéral a approuvée en mars se poursuit. L’IRS insiste sur le fait que les chèques de relance de 1 400 $ vont continuer à être envoyés chaque semaine pendant que l’agence fiscale travaille pour terminer cet effort lié au plan de sauvetage américain. En attendant, voici quelques faits supplémentaires sur les plus de 1,8 million de nouveaux paiements qui viennent d’être envoyés:

Selon l’IRS, plus de 900000 paiements, d’une valeur d’environ 1,9 milliard de dollars, ont été versés à des personnes éligibles pour lesquelles l’IRS n’avait auparavant pas d’informations pour émettre des chèques de relance – bien que ces personnes aient récemment déposé une déclaration de revenus. Ce nouveau lot de paiements comprend également des paiements supplémentaires en cours pour les personnes qui plus tôt cette année ont reçu des paiements en fonction de leurs déclarations de revenus de 2019, mais qui sont admissibles à un paiement nouveau ou plus important en fonction de leurs déclarations de revenus 2020 récemment traitées. Au cours des deux dernières semaines, il y a eu plus de 900 000 de ces paiements «majorés», d’une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars. Au total, l’IRS a également effectué près de 7 millions de ces paiements supplémentaires cette année. Pour en savoir plus sur ces soi-disant paiements majorés, cliquez ici. Dans l’ensemble, l’IRS affirme également que les deux dernières semaines de paiements contiennent plus de 900 000 paiements par dépôt direct d’une valeur totale de plus de 1,6 milliard de dollars, le reste étant des paiements par chèque papier.

Si vous vous demandez si un nouveau chèque de relance est en route pour vous en ce moment, vous pouvez le savoir en utilisant l’outil Get My Payment sur le site Web de l’IRS.

De plus, n’oubliez pas qu’une toute nouvelle série de contrôles de relance est prévue dans un peu plus d’un mois. Il s’agit des versements élargis du crédit d’impôt fédéral pour enfants pouvant atteindre 3 600 $ au premier des quelque 39 millions de ménages à compter de juillet pour chaque enfant admissible. Ces 39 millions de ménages couvrent, selon les calculs de l’IRS, environ 88% des enfants aux États-Unis et, dans l’ensemble, les paiements totaliseront jusqu’à 3600 dollars pour les enfants de moins de 6 ans et 3000 dollars pour les enfants âgés de 6 à 17 ans.

