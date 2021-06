De nouveaux chèques de relance sont déjà approuvés – voici quand vous commencerez à recevoir 300 $ + chaque mois – .

Des millions d’Américains recevront une augmentation dans un peu plus de trois semaines.

C’est essentiellement ce que sera l’effet net de la nouvelle série de chèques de relance qui a déjà été approuvée et sera distribuée sur une base mensuelle à partir du 15 juillet et jusqu’à la fin de cette année. Oui, oui, nous savons – aucun d’entre nous ne « travaille » pour l’Oncle Sam, il est donc un peu étrange d’appeler l’argent qui commencera bientôt à apparaître dans les boîtes aux lettres et les comptes bancaires une « augmentation », mais c’est ce que vous ressentirez néanmoins. Des millions d’Américains – plus de 36 millions, pour être exact, selon les estimations de l’IRS – se verront allouer 1 500 $ ou 1 800 $ par enfant, selon l’âge de l’enfant. Ce montant sera divisé en 250 $ ou 300 $ par mois, les parents d’enfants de moins de 6 ans recevant le montant le plus élevé (300 $) et les parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans recevant 250 $/mois. Ainsi, par exemple, si vous avez trois enfants de moins de 6 ans, votre paiement mensuel jusqu’en décembre serait de 900 $/mois.

À titre de rappel, nous parlons ici d’un élargissement du crédit d’impôt fédéral pour enfants. C’est un avantage qui était inclus dans la législation de relance de 1,9 billion de dollars que le président Biden a signée en mars.

À l’époque, le financement inclus qui a rendu possible une troisième série de contrôles de relance est ce qui a attiré la part du lion de l’attention lorsque ce projet de loi a été adopté. Cependant, ces nouveaux paiements de crédit d’impôt pour enfants dépasseront de loin ces chèques de relance de 1 400 $.

Nous avons noté ci-dessus que les paiements seront soit de 1 500 $ ou de 1 800 $ par enfant, selon l’âge de l’enfant. Mais ce n’est que jusqu’au 31 décembre de cette année. L’année prochaine, les parents bénéficieront également d’autre chose : un crédit d’impôt. Cela revient à ceci : Le montant total que les parents reçoivent réellement grâce au crédit d’impôt fédéral pour enfants élargi est soit de 3 600 $ (pour chaque enfant de moins de 6 ans) ou de 3 000 $ pour chaque enfant de 6 à 17 ans. La moitié de cet argent sera versée cette année, sous la forme de six chèques de relance mensuels.

Les parents recevront le reste l’année prochaine sous forme de crédit d’impôt, une fois qu’ils auront produit leur déclaration de revenus fédérale.

Si vous êtes un peu confus à propos de tout cela, ne vous inquiétez pas. L’IRS a annoncé il y a quelques jours à peine qu’il avait commencé à envoyer des lettres à plus de 36 millions de familles américaines, ce qui représente plus de 88 % des enfants aux États-Unis. Les lettres sont destinées à leur faire savoir que les paiements arrivent et quand les attendre. De cette façon, il ne devrait probablement pas y avoir de conjectures à l’avance pour savoir si une famille est éligible ou non.

Les lettres sont envoyées aux familles qui peuvent être éligibles “sur la base des informations qu’elles ont incluses dans leur déclaration de revenus fédérale 2019 ou 2020 ou qui ont utilisé l’outil Non-Filers sur IRS.gov l’année dernière pour s’inscrire à un paiement à impact économique”, l’IRS explique. “Les familles éligibles aux paiements anticipés du crédit d’impôt pour enfants recevront une deuxième lettre personnalisée indiquant une estimation de leur paiement mensuel, qui commence le 15 juillet.”