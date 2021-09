De nouveaux chèques sortent en ce moment — .

Le gouvernement fédéral a transféré une somme d’argent historiquement massive de ses coffres vers les comptes bancaires des contribuables américains cette année. À hauteur de milliards de dollars, principalement sous forme de chèques de relance. C’est exactement ce qu’il a fait encore plus tôt ce mois-ci, en fait, avec le dernier crédit d’impôt pour enfants qui a envoyé quelque 15 milliards de dollars aux contribuables admissibles – et trois autres de ces chèques arriveront jusqu’en décembre. En attendant, ne laissez pas la dernière mise à jour de relance vous faire croire qu’il n’y a qu’un certain type ou un certain montant d’argent que le gouvernement fédéral distribue en ce moment.

La vérité est qu’il y a beaucoup plus d’argent qui sort en ce moment que vous ne le pensez. Nous examinerons de plus près certains de ces types de paiements en plus des chèques de relance ci-dessous.

Mise à jour de stimulation – voici qui reçoit de nouveaux chèques

Commençons par celui dont nous avons parlé hier. Les travailleurs de quelques secteurs industriels américains différents sont sur le point de recevoir un chèque de relance unique de 600 $. Cela fait partie d’un programme de 700 millions de dollars qui aidera les travailleurs agricoles américains ainsi que la main-d’œuvre du pays dans le secteur de l’emballage de viande. Et une partie de ce montant, totalisant jusqu’à 20 millions de dollars, va aux employés des épiceries.

L’intention ici est de diriger les contrôles vers les travailleurs des secteurs dont les emplois étaient indispensables pendant la pandémie. Des emplois qui placent également les travailleurs au centre de ce qui était des épidémies fréquentes dans les épiceries et les usines.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était pas clair combien les employés des épiceries obtiendraient. Le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a annoncé le nouvel effort de secours ce mois-ci. Dans des remarques aux journalistes, il a déclaré que ces nouveaux contrôles sont “le reflet de la nature essentielle du travail (les travailleurs) effectué pendant la pandémie”.

Autres contrôles non stimulants

En attendant, voici quelques autres chèques et paiements que certains Américains recevront bientôt (s’ils ne l’ont pas déjà fait).

Les bénéficiaires de la sécurité sociale devraient obtenir un ajustement du coût de la vie pouvant atteindre 6% en 2022. Un groupe appelé Senior Citizens League a également commencé à recueillir des signatures pour une pétition appelant le Congrès à approuver des chèques de relance de 1 400 $ uniquement pour les personnes âgées. Plus de détails sont ici.

Il existe également un remboursement d’assurance maladie dont les Américains devraient être conscients.

Selon les termes de la Loi sur les soins abordables, les compagnies d’assurance doivent dépenser 80 % des primes en sinistres et dépenses connexes, tandis que 20 % au maximum peuvent être consacrés au paiement des frais généraux. Si un grand régime d’assurance collective compte plus de 50 employés, ces pourcentages sont de 85 % et 15 %.

Les assureurs qui n’atteignent pas ces pourcentages ? Ils doivent envoyer une remise aux participants au régime, qui peut être sous forme de crédit ou de chèque. En 2021, la Kaiser Family Foundation s’attend à ce que ce nombre soit de 2,1 milliards de dollars, envoyé à 10,7 millions de personnes.