De nouveaux chiffres de l’ACCC montrent que les Australiens mettent le NBN 25 au bord du trottoir

Alors qu’une grande partie de l’Australie continue de se retrouver chez elle en raison de la pandémie de Covid, le besoin d’une connexion Internet plus performante continue d’augmenter, les Australiens s’éloignant de plus en plus des plans NBN plus lents.

D’après le rapport précédent de l’ACCC, nous avons constaté que les Australiens affluaient vers les vitesses NBN 250 et NBN 1000, et le dernier rapport montre que la tendance à des vitesses plus rapides se poursuit, avec une baisse notable de la popularité du plan «standard» NBN 25.

Près de 300 000 Australiens qui étaient sur les plans NBN 25 en mars de cette année ont abandonné le service en juin, et un nombre similaire de clients sont passés aux plans NBN 50 – toujours le niveau le plus populaire avec 54,7% de part de marché.

Pourquoi le NBN 50 ?

De nombreux facteurs contribuent probablement à la popularité du NBN 50 – dans la plupart des cas, il présente une excellente proposition de valeur en offrant des vitesses considérablement plus rapides que les anciennes connexions ADSL sans atteindre les coûts mensuels plus élevés des niveaux de vitesse supérieurs à 100 Mbps.

Pour les ménages de deux à quatre personnes, une vitesse de téléchargement de 50 Mbps est plus que capable de gérer des activités simultanées comme la diffusion en continu de Netflix, regarder YouTube et surfer sur le net, tandis que des téléchargements plus importants peuvent être effectués en un rien de temps en dehors de l’utilisation maximale. fois.

NBN 50 est également disponible pour tous les types de connexion (sauf, bien sûr, sans fil fixe) – les utilisateurs HFC, FTTC, FTTN et FTTP peuvent donc tous potentiellement obtenir les meilleurs taux de téléchargement sur ce niveau de vitesse, tandis que d’autres services (NBN 250 et 1000 dans particulier) nécessitent certains types de connexion.

Dans l’ensemble, NBN 50 se situe en quelque sorte dans une zone de Boucle d’or en termes d’abordabilité et de capacité, offrant un service plus que suffisant pour la majorité des ménages australiens. Ci-dessous, vous trouverez une comparaison de certains des meilleurs plans NBN 50 disponibles actuellement.

Le besoin de vitesse

En comparant la distribution actuelle des niveaux de vitesse en Australie à décembre 2017 (lorsque l’ACCC a commencé à rendre compte du déploiement du NBN), le pourcentage de tous les plans sur NBN 50 ou supérieur est passé de 16,2 % à 73,9 %.

Le fait que près des trois quarts des connexions NBN du pays soient désormais capables de 50 Mbps démontre une demande évidente pour des vitesses plus rapides, une tendance qui a été influencée en grande partie par l’augmentation du travail à domicile mais aussi par la prévalence des services de streaming en tant que source principale. de divertissement.

Si vous n’êtes pas satisfait de la vitesse de votre plan actuel, consultez notre guide sur les plans NBN les plus rapides disponibles.