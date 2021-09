De nouveaux combattants révélés dans la fuite de l’eShop de Nickelodeon All-Star Brawl

Un peu comme Super Smash Bros. Ultimate, il semble que le développeur de La bagarre des étoiles Nickelodeon prévoit de nouvelles annonces de combattants pour les fans d’alimentation au goutte-à-goutte avant la sortie du jeu.

Malheureusement, il semble qu’il y ait eu une fuite. Le Switch eShop a révélé une poignée de combattants supplémentaires avant la date prévue. Si vous ne voulez pas savoir, détournez les yeux. D’accord, toujours là ? Ces nouveaux combattants incluent Aang et Korra d’Avatar ainsi que Ren et Stimpy !

Nickelodeon All Star Brawl personnages non-silhouettés de l’art de la boîte divulgués par l’icône du jeu sur l’eshop Nintendo. Voici la couverture complète de l’œuvre dans toute sa splendeur, ainsi que nos premiers regards sur Aang, Korra, Ren et Stimpy ! pic.twitter.com/WSZEust4ql – Eternal Flame Guy (@EternalFlameGuy) 1er septembre 2021