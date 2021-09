De nouveaux détails à connaître — .

Plus tôt ce mois-ci, un avis d’épidémie de salmonelle du CDC a mis en garde contre une toute nouvelle crise sanitaire qui s’est maintenant propagée à la moitié du pays. L’agence de santé a publié un avis indiquant qu’elle enquêtait sur des dizaines d’infections lors d’une épidémie de salmonelle dans 25 États. Et maintenant, malheureusement, il semble que le problème soit encore pire depuis notre dernière mise à jour.

Dans le cadre du dernier avertissement de l’agence, il indique que cette épidémie a rendu malade au moins 279 personnes dans 29 États. Le CDC signale également 26 hospitalisations. Cependant, l’agence peut se concentrer sur un coupable.

Épidémie de salmonelles du CDC — mise à jour

La bonne nouvelle, si vous pouvez l’appeler ainsi, a été trouvée dans une mise à jour du CDC vendredi sur cette épidémie. Les autorités nationales et locales ont apparemment collecté des produits alimentaires dans certains des restaurants où les personnes malades ont mangé. Et selon l’avis du CDC, les responsables de la santé ont trouvé une souche de cette épidémie de salmonelle dans un échantillon prélevé dans une tasse de condiments à emporter dans un restaurant contenant de la coriandre et du citron vert.

“La personne malade a signalé que le récipient à condiments contenait également des oignons, mais qu’il n’en restait aucun dans la tasse lorsqu’il a été testé”, note le CDC. « Étant donné que plusieurs aliments étaient présents dans le conteneur et dans l’échantillon qui a été testé, il n’est pas possible de savoir quel aliment a été contaminé. Nous utilisons ces informations en conjonction avec d’autres informations disponibles pour aider à réduire la liste des aliments possibles liés à la maladie. »

Autre point important à noter : le nombre réel de personnes touchées est probablement beaucoup plus élevé que le décompte officiel. En partie parce que cela peut prendre jusqu’à quatre semaines pour identifier quelqu’un comme faisant partie d’une épidémie.

Faits saillants sur la salmonelle

Selon le CDC, la plupart des personnes infectées par la salmonelle présentent des symptômes tels que diarrhée, fièvre et crampes d’estomac. Les symptômes commencent généralement entre six heures et six jours après avoir avalé la bactérie. Mais la bonne nouvelle est que la plupart des gens se rétablissent sans avoir besoin de traitement après quatre à sept jours.

MISE À JOUR SUR L’ÉPIDÉMIE DE SALMONELLA : 152 cas supplémentaires signalés dans une épidémie de Salmonella à croissance rapide. La source reste inconnue, mais les enquêteurs travaillent rapidement pour identifier un aliment lié à une maladie. Dernières informations : https://t.co/SH3Iy80Pwe. pic.twitter.com/ON1NGaNGR4 – CDC (@CDCgov) 23 septembre 2021

Voici quelques faits supplémentaires importants à garder à l’esprit au sujet de la salmonelle. Le CDC avertit que vous devez appeler votre fournisseur de soins de santé immédiatement si vous présentez l’un des symptômes suivants

Diarrhée et fièvre supérieure à 102 °F. Diarrhée pendant plus de trois jours qui ne s’améliore pas. Diarrhée sanglante. Tellement de vomissements que vous ne pouvez pas retenir les liquides. Et des signes de déshydratation.

Selon le CDC, certaines personnes pourraient souffrir de maladies plus graves à la suite de cette épidémie. Ces personnes pourraient même nécessiter un traitement médical ou une hospitalisation. Les personnes potentiellement dans cette catégorie comprennent les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les adultes de 65 ans et plus et les personnes dont le système immunitaire est plus faible.

Pendant ce temps, les mesures que vous devez prendre si vous développez des symptômes de Salmonella incluent de parler avec votre fournisseur de soins de santé et d’écrire ce que vous avez mangé au cours de la semaine précédant le début de la maladie. Vous devez également signaler votre maladie à votre service de santé local.