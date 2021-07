De nouveaux détails élargissent le rôle du candidat Biden dans l’affaire d’écoterrorisme ⋆ 10z viral

in

L’enquêteur principal dans une affaire de dopage d’arbres en Idaho en 1989 a envoyé une lettre aux législateurs du Sénat mercredi avec de nouveaux détails sur le candidat pour diriger le rôle du Bureau of Land Management dans un épisode d’écoterrorisme.

Tracy Stone-Manning, le choix du président Joe Biden pour superviser les terres fédérales du pays, a conclu un accord d’immunité avec les procureurs fédéraux en 1993 pour son implication dans l’incident où des membres du groupe environnemental radical Earth First! arbres « à pointes » dans la forêt nationale de Clearwater, près de la frontière entre le Montana et l’Idaho. Il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans, les piquets d’arbres, dans lesquels les militants enfoncent de grosses tiges de métal dans les arbres pour exploser dans toutes les directions lors du traitement en usine, étaient une forme populaire d’écoterrorisme visant les travailleurs de l’industrie du bois. L’effort peut également nuire et même tuer les pompiers.

Jusqu’à présent, la connaissance publique de l’implication de Stone-Manning dans l’affaire de 1989 s’étendait au témoignage devant le tribunal contre ses co-conspirateurs selon lequel elle avait retapé une lettre pour son ami et ancien colocataire, John T. Blount. La lettre, dont une copie a été obtenue par The Federalist, avertissait que 500 livres de pointes de 8 à 10 pouces étaient coincées dans les arbres ciblés pour la récolte.

“PS, vous, salauds, entrez quand même et beaucoup de gens vont être blessés”, terminait la lettre.

Mercredi, cependant, l’agent spécial à la retraite Michael Merkley a détaillé le rôle de Stone-Manning dans l’affaire bien au-delà de simplement retaper une lettre dans une note de quatre pages envoyée au sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale et au sénateur républicain John Barrasso du Wyoming , qui sont respectivement président et membre principal du comité de l’énergie et des ressources naturelles.

«Contrairement à de nombreuses histoires dans les nouvelles, Mme Stone-Manning n’était pas un spectateur innocent, ni une victime dans cette affaire. Et elle n’était certainement pas un héros », a écrit Merkley.

L’agent à la retraite a ensuite accusé Stone-Manning d’avoir joué un rôle actif dans la planification de l’incident alors qu’il n’avait absolument pas coopéré avec les enquêteurs. Stone-Manning, a écrit Merkley, était “extrêmement difficile à travailler” et était même “le plus méchant des suspects”.

“Elle était vulgaire, antagoniste et extrêmement anti-gouvernementale”, a écrit Merkley.

La note correspond aux plaintes de Stone-Manning dans la presse locale à l’époque, qui contredisent son témoignage écrit aux législateurs du Sénat affirmant qu’elle n’avait pas été la cible d’une enquête fédérale.

« C’était dégradant. Cela a changé ma conscience du pouvoir du gouvernement. elle a déclaré au porte-parole de l’examen en 1990 l’enquête sur son implication. « Oui, cela m’arrive et non à quelqu’un au Panama. Et oui, le gouvernement fait parfois de mauvaises choses.

L’un des deux hommes condamnés dans cette affaire, Blount a corroboré le récit de Merkley dans une interview avec E&E News publiée jeudi, affirmant que le média Stone-Manning était au courant du plan “bien à l’avance, quelques mois avant notre départ”. Blount, qui a dirigé le voyage, a été condamné à 17 mois de prison à la suite de sa condamnation en 1993.

Stone-Manning n’a pas été “fortement impliqué” dans la planification et n’a pas planté les arbres, a-t-il déclaré. Mais « elle a accepté de poster la lettre bien avant » le fonctionnement du groupe.