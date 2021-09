De nouveaux détails inquiétants sur Gersson Rosas apparaissent après le tir des Timberwolves

Les Timberwolves du Minnesota ont limogé mercredi le président des opérations de basket-ball, Gersson Rosas. En raison de la proximité du mouvement avec le début de la nouvelle saison et du caractère aléatoire apparent de celui-ci, beaucoup ont été pris au dépourvu.

En fait, même la superstar des Timberwolves, Karl-Anthony Towns, semblait un peu hors de propos.

wtf… – Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 22 septembre 2021

Jeudi, de nouveaux détails troublants sont apparus qui ont mis en lumière les raisons pour lesquelles la décision avait été prise.

Selon Mike Max de CBS 4 Minnesota, Rosas aurait développé une culture de travail toxique au sein de l’organisation Timberwolves et s’était engagé dans une “relation inappropriée” avec une personne travaillant également pour la franchise.

Chris Hines du Star Tribune a corroboré ces affirmations dans une certaine mesure.

“Au cours des derniers mois, il y a eu une discorde croissante et des relations tendues entre Rosas, le front office et le reste de l’organisation”, a-t-il écrit. «Des sources ont également déclaré que les actions récentes de Rosas impliquant une employée de l’équipe ont joué un rôle dans la décision et le calendrier de celle-ci. La femme n’est plus avec l’équipe depuis mercredi.

Bri Bauer, vice-président des communications et de l’engagement, n’est plus répertorié sur le site Web #Timberwolves – Pierre Noujaim (@TheNoujFOX9) 23 septembre 2021

Selon Jake Fischer de Bleacher Report, “la propriété a été informée des transgressions de Rosas avec le membre du personnel lorsque les responsables de l’équipe ont reçu des preuves photographiques de leur connexion”.

D’où vient cette preuve ?

“Rosas et la femme, dont chacun est marié, ont été vus en train de s’embrasser dans une suite lors d’un match du Minnesota United FC samedi dernier à l’Allianz Field”, a poursuivi Fischer. « Le club de football a reçu l’ordre de réserver des sièges de luxe pour plusieurs joueurs et membres du personnel des Timberwolves, dont l’entraîneur adjoint Pablo Prigioni. Deux sièges ont été occupés par Rosas et le membre du personnel. Ces images ont été obtenues par Bleacher Report.

« Une photographie est un gros plan, montrant clairement Rosas et la femme assises l’une à côté de l’autre dans des sièges rembourrés bleu clair, derrière le plexiglas protecteur de la suite. Une deuxième photographie suit, où les deux se sont penchés l’un vers l’autre pour une étreinte romantique.

Une conséquence intéressante de tout cela est que cela pourrait rendre plus probable un échange de Ben Simmons entre les Timberwolves et les Philadelphia 76ers. Gersson a insisté pour garder un joueur en particulier hors de toute conversation – un accord décisif pour Philly pour des raisons évidentes.

Maintenant, cet obstacle n’est plus en place.

Il y a eu beaucoup de discussions concernant les grands mouvements à l’horizon pour les Wolves. Même les villes échangées ont été lancées ces dernières semaines.

Comment les retombées de ce licenciement vont-elles changer les choses pour l’organisation à l’avenir ? Le temps nous le dira.

