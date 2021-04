De nouveaux détails sont apparus sur l’un des nouveaux produits les plus intéressants d’Apple – .

La blogosphère Apple, ainsi que la presse de l’industrie technologique dans son ensemble, bourdonnent depuis plusieurs jours à la perspective d’un casque de réalité mixte Apple – de quoi concurrencer d’autres casques actuellement sur le marché, comme l’Oculus Quest 2, et qui représenterait également la première version majeure d’un nouveau produit d’Apple depuis 2015. Les rumeurs et les fuites concernant un nouveau casque Apple se multiplient depuis janvier, Bloomberg, par exemple, rapportant que cet appareil sera un produit principalement VR, avec un prix élevé tag, dispose d’un écran haute résolution, n’aura pas besoin d’être connecté à un ordinateur et inclura des chipsets avancés.

J’ai expliqué dans un article précédent pourquoi c’est le produit Apple que j’attends le plus – et maintenant, grâce à une demande de brevet nouvellement publiée d’Apple, nous pourrions également avoir une meilleure idée du fonctionnement de cet appareil une fois le fabricant d’iPhone. parvient à le révéler (supposément dans quelques mois).

Le US Patent & Trademark Office vient de publier une demande de brevet d’Apple (h / t Patently Apple) qui décrit le casque susmentionné reposant sur une combinaison de suivi oculaire et de gestes de la main – pour tout, de la navigation dans les menus aux jeux vidéo.

Entre autres détails révélés par le brevet, il semble que les gestes de la main utilisés pour contrôler votre expérience avec le casque Apple seront suivis par des caméras, et non par l’utilisation d’un contrôleur réel. Consultez la demande de brevet complète ici si vous souhaitez en savoir plus sur le plan éventuel d’Apple pour l’appareil.

Parmi les autres détails qui ont coulé jusqu’à présent sur le casque – qui, selon The Information viendra avec des bandeaux que vous pouvez échanger, à la Apple Watch – sont qu’Apple pèse toujours diverses méthodes de contrôle utilisateur pour l’appareil. . Nous pourrions avoir un cadran sur l’appareil lui-même, en plus du suivi manuel et oculaire mentionné ci-dessus.

Le battage médiatique a montré qu’une telle sortie d’appareil pourrait bientôt arriver, en particulier avec Apple devant impliquer les développeurs suffisamment tôt pour que le casque soit prêt pour que les consommateurs puissent profiter de la meilleure expérience possible une fois qu’il sera mis en vente. Il y a quelques semaines à peine, le meilleur analyste Apple au monde, Ming-Chi Kuo, avait prédit qu’Apple lancerait ce casque particulier d’ici la mi-2022 et suivrait cette sortie avec un casque AR en 2025.

D’autres détails intrigants sur le casque Apple qui ont fait l’objet de rumeurs:

Il utiliserait du tissu à l’extérieur du casque pour maintenir le poids bas. Il offrira également un son spatial et sera livré avec jusqu’à une douzaine de caméras ainsi que des capteurs LiDAR. Le prix serait aussi élevé que 3 000 $.

