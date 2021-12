De nouveaux détails sur la mort de Demaryius Thomas apparaissent

L’ancien receveur des Denver Broncos Demaryius Thomas a été retrouvé mort à son domicile cette semaine.

Le vétéran de 10 ans de la NFL, très respecté, n’avait que 33 ans.

Il devait avoir 34 ans le jour de Noël.

Au dire de tous, Thomas était aux prises avec un problème médical privé depuis un certain temps maintenant.

« Il souffrait de convulsions depuis plus d’un an et nous pensons qu’il a eu une crise alors qu’il prenait une douche », a déclaré LaTonya Bonseigneur, une cousine germaine qui a grandi avec Thomas, à l’Associated Press. « Nous ne savons pas quand il est mort. Nous venons de parler avec lui hier.

Thomas était apparemment seul au moment de son décès.

« Il était seul et un ami n’a pas pu le joindre, alors il a appelé son chauffeur, qui a une clé à cause de ces crises, et il est rentré chez lui et l’a trouvé sous la douche », a ajouté Bonseigneur.

Au cours de sa carrière professionnelle, Thomas a joué pour les Broncos, les Houston Texans et les New York Jets. Pendant ce temps, il a accumulé 724 attrapés pour 9 763 verges et 63 touchés.

Les années les plus mémorables de Thomas, cependant, sont venues avec une équipe en particulier – les Broncos.

À l’arrivée de Peyton Manning, Thomas a réalisé une course incroyable qui l’a vu enregistrer au moins 90 réceptions et 1 300 verges au cours de quatre saisons consécutives.

Les Broncos ont publié cette déclaration à la nouvelle du décès de Thomas :

Nous sommes dévastés et complètement navrés. L’humilité, la chaleur, la gentillesse et le sourire contagieux de Demaryius resteront toujours dans les mémoires de ceux qui le connaissaient et l’aimaient. pic.twitter.com/0GLZIr6UP3 – Denver Broncos (@Broncos) 10 décembre 2021

Alors que la course la plus réussie de Thomas est venue de Manning, son jeu le plus mémorable est venu avec Tim Tebow comme quart-arrière.

Dans une confrontation absolument folle de l’AFC Wild Card contre les Steelers de Pittsburgh, Thomas a réussi à récupérer une courte passe de Tebow et à la transformer en un score de 80 verges pour gagner le match en prolongation.

Tebow a également pris un moment pour reconnaître le décès de Thomas vendredi matin.

Je me suis réveillé et j’ai vu les nouvelles vraiment dévastatrices concernant mon coéquipier et ami, Demaryius Thomas. Tant de gens se souviendront de lui pour ses capacités athlétiques… mais je me souviendrai de lui pour sa gentillesse, son sourire qui illuminerait une pièce et l’amour qu’il avait pour ceux dans sa vie. pic.twitter.com/gNVzmJ503X – Tim Tebow (@TimTebow) 10 décembre 2021

Plus de détails concernant les détails du décès de Thomas apparaîtront probablement dans les jours et les semaines à venir, mais l’impact qu’il a eu sur son entourage est clair.

Dans une saison globalement triste pour la NFL qui a vu se produire une catastrophe juridique après l’autre, cela ressemble au dernier coup triste d’une année assez difficile.

