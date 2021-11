Sur l’étagère

Trahison : l’acte final du Trump Show

Par Jonathan Karl

Dutton : 384 pages, 28 $

Le genre abondant des livres de Donald Trump a maintenant une autre entrée, gracieuseté de Jonathan Karl. En tant que correspondant en chef à Washington d’ABC News, il a couvert Trump depuis le début de sa campagne présidentielle. Maintenant, il évalue l’épave de la présidence dans « Betrayal: The Final Act of the Trump Show ».

Bien que le livre, publié mardi, couvre certains des mêmes sujets que d’autres qui se sont attardés sur les listes de best-sellers, il y a également de nouveaux rapports. Voici un aperçu de certaines des nouvelles révélations de « Betrayal ».

Les jeunes loyalistes de Trump

L’un des personnages centraux du livre de Karl est John McEntee, le jeune assistant qui est devenu l’un des responsables les plus puissants de la Maison Blanche au cours de la dernière année au pouvoir de Trump. Malgré son curriculum vitae mince et son passé mouvementé – il était auparavant responsable de porter le sac de Trump et il a été licencié lorsqu’une vérification des antécédents a révélé une habitude de jeu – il a ensuite été nommé responsable du bureau du personnel, ce qui signifiait qu’il évaluait les nominations politiques à travers l’administration. .

McEntee a installé des loyalistes dans les agences fédérales. L’une de ces personnes était Josh Whitehouse, qui travaillait au Département de la sécurité intérieure. Pendant qu’il était là-bas, un ancien responsable nommé Miles Taylor a écrit un éditorial affirmant que Trump avait rendu le pays « moins sûr ». (Ceci est différent du tristement célèbre éditorial anonyme qu’il a été révélé plus tard qu’il avait écrit.)

Taylor avait été chef de cabinet du département et son nom figurait sur une plaque dans un couloir, alors Whitehouse a attrapé un tournevis pour le retirer du mur. « Je retire le nom de ce traître », a-t-il déclaré.

Karl écrit que Whitehouse a plus tard comparé Taylor à Brutus, qui a trahi Jules César dans la Rome antique.

John McEntee, à droite, regarde un rassemblement électoral avec le président Trump le 26 septembre 2020.

(Evan Vucci / Presse associée)

Un autre mémo

Dans le livre « Peril », les journalistes du Washington Post Bob Woodward et Robert Costa ont révélé une note écrite par l’avocat conservateur John Eastman exhortant le vice-président Mike Pence à bloquer la certification de l’élection du 6 janvier. C’était un stratagème constitutionnellement douteux avec un objectif antidémocratique. – et ce n’était pas le seul document de ce type à circuler dans le cercle restreint de Trump.

Karl rapporte qu’une autre note écrite par Jenna Ellis, conseillère juridique de la campagne, a été transmise à l’équipe de Pence par Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison Blanche. Ce détail renforce le lien de Meadows avec les stratagèmes visant à renverser les élections, qui font l’objet d’une enquête par un comité spécial du Congrès.

Meadows a jusqu’à présent défié une assignation à comparaître, mais on ne sait pas si son calcul changera maintenant que le ministère de la Justice a inculpé Steve Bannon, un autre allié de Trump, pour avoir fait la même chose.

Un raz-de-marée de complots

Ce n’est un secret pour personne que Trump s’est livré à un éventail surprenant de mensonges sur les dernières élections dans le cadre de ses efforts pour s’accrocher au pouvoir. Cependant, Karl trouve de nouveaux exemples de la façon dont les théories du complot ont été transmises dans le cercle restreint de Trump.

Les alliés du président semblaient penser qu’ils avaient une âme sœur en Ezra Cohen, un responsable du Pentagone qui avait auparavant travaillé pour Michael Flynn, et ils ont souvent sollicité son aide. Après les élections, Flynn a appelé Cohen pour lui dire que les bulletins de vote devaient être saisis, puis lui a crié dessus lorsque Cohen a déclaré « il est temps de passer à autre chose ».

Sidney Powell, l’avocat de Flynn qui a également conseillé Trump, a par la suite appelé Cohen pour dévoiler une théorie bizarre selon laquelle Gina Haspel, la directrice de la Central Intelligence Agency, tentait de dissimuler une fraude électorale et avait été détenue en Allemagne. « Vous devez lancer une mission d’opérations spéciales pour l’obtenir », aurait déclaré Powell à Cohen. (Aucune des affirmations sauvages de Powell n’était vraie.)

Kash Patel, qui était chef de cabinet du secrétaire à la Défense par intérim, a demandé à Cohen d’aider à retrouver deux hommes dans une prison italienne qui auraient été au courant d’un stratagème visant à utiliser des satellites militaires et le piratage informatique pour truquer les élections.

« C’était fou, mais la théorie s’était répandue sur des sites Web marginaux et des comptes de médias sociaux liés à QAnon », écrit Karl. Cohen aurait refusé d’aider Patel.

Le vice-président Mike Pence a présidé la certification de l’élection le 6 janvier.

(J. Scott Applewhite / Associated Press)

Pend Mike Pence ?

Des mois après l’émeute du 6 janvier, Trump ne semblait pas dérangé par le fait que certains de ses partisans ont pris d’assaut le Capitole en criant qu’ils voulaient pendre Pence. Karl l’a interrogé sur les chants lors d’une interview avec Trump le 18 mars à Mar-a-Lago, où l’ancien président s’était retiré après avoir quitté la Maison Blanche.

Trump a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas pour Pence parce que le vice-président était bien protégé, et il a présenté des excuses à ses partisans en disant que « les gens étaient très en colère ».

« Ils disaient » pendre Mike Pence « », a répondu Karl, mais Trump n’a pas été découragé.

« Parce que c’est du bon sens, Jon », a déclaré Trump. Il a continué à se plaindre de la décision de Pence de superviser la certification de l’élection, demandant : « Comment pouvez-vous faire passer un vote que vous savez frauduleux ? »

Bartiromo « l’a perdu »

Trump et le premier réseau d’information câblé des États-Unis entretiennent depuis longtemps une relation symbiotique, et il peut parfois être difficile de dire si des personnalités de la télévision répétaient le président ou l’inverse.

L’un des plus fervents partisans de Trump a été Maria Bartiromo, qui apparaît sur Fox News et Fox Business. Bien qu’elle ait jadis brillé une réputation de journaliste financière sérieuse, elle a sauté avec impatience dans un terrier de lapin de conspirations au sujet des élections.

Selon le reportage de Karl, Bartiromo a même exhorté Atty en privé. Le général William Barr enquêtera sur la fraude électorale malgré le manque de preuves.

« Elle m’a appelé et elle criait », a déclaré Barr à Karl. «Je lui ai crié dessus. Elle l’a perdu.

Un porte-parole de Fox News a démenti l’histoire.

Le parti Trump ?

Alors que Trump effectuait son dernier vol sur Air Force One après avoir quitté la Maison Blanche, il a eu un appel téléphonique controversé avec Ronna McDaniel, la présidente du Comité national républicain. Non seulement Trump a dit qu’il se sentait abandonné par le parti, écrit Karl, mais il a menacé de partir et de créer le sien.

« Je lance mon propre parti », aurait déclaré Trump. McDaniel a essayé de l’en dissuader. « Vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites, nous perdrons pour toujours.

Trump n’a pas semblé s’inquiéter de la perspective de condamner le parti qui l’avait élevé à la Maison Blanche et s’est tenu à ses côtés tout au long d’une cascade de controverses. Mais McDaniel avait une autre tactique pour garder Trump dans l’équipe : son portefeuille. Karl écrit qu’elle a clairement indiqué à l’équipe de Trump que le parti cesserait de payer ses factures juridiques et torpillerait sa capacité à gagner de l’argent en louant sa liste lucrative de 40 millions d’adresses e-mail de partisans.

Karl rapporte que Trump a reculé et il a nié même avoir proféré la menace. « Cela n’est jamais arrivé », a-t-il déclaré.

Lectures complémentaires

Si vous avez un espace limité sur votre étagère, vous vous demandez peut-être combien de livres Trump supplémentaires vous pouvez y ranger. Outre « Betrayal » et « Peril », il y a également eu « Franchement, nous avons gagné cette élection » de Michael Bender et « I Alone Can Fix It » de Phil Rucker et Carol Leonnig.

Il y en a plus à l’horizon. Jonathan Lemire écrit « The Big Lie » et Maggie Haberman travaille également sur son propre livre.

Les lectures ne manqueront pas – et encore plus si Trump décide de se représenter à la présidence.